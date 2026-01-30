Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti

Şanghay ve Londra Piyasalarında Bakır Fiyatları Rekor Sonrası Düştü

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 1,81 gerileyerek 104.760 yuan seviyesine indi. Rekor seviyelerden geri çekilmesine rağmen, Ocak ayında bakır fiyatları hâlâ yüzde 7'nin üzerinde artış gösterdi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır ise yüzde 1,91 düşüşle 13.357,50 dolara geriledi. Daha önce 14.527,50 dolarla ulaştığı rekor seviyeden geri çekilen fiyatlar, haftayı artışla kapatma hazırlığında. Çin'deki Yangshan bakır primi ise Ocak başındaki 40 doların üzerindeki seviyelerden 23 dolara gerileyerek talepte yavaşlama sinyali verdi.

Kar realizasyonu ve güçlü dolar, bakırın yanı sıra diğer baz metallerde de düşüşü tetikledi. SHFE'de alüminyum yüzde 2,98, kurşun yüzde 1,43, nikel yüzde 3,25 ve kalay yüzde 6,41 değer kaybederken, çinko yüzde 0,39 artış gösterdi. LME'de ise alüminyum yüzde 1,20, çinko yüzde 0,50, kurşun yüzde 0,57, nikel yüzde 2,25 ve kalay yüzde 3,78 geriledi.

ING Economics analistleri, kar satışlarına rağmen bakır için hâlâ yapıcı bir temel olduğunu ifade ediyor. Saxo Bank analistleri ise, "Uzun vadede makro koşullar destekleyici olsa da kısa vadeli mikro faktörler şu aşamada fiyatların yükselmesini haklı kılmıyor. Son yükselişin spekülatif yapısı, sert geri çekilme riskini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.