Enerji fiyatlarındaki yükseliş faiz indirim beklentilerini zayıflattı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar, petrol fiyatlarını hızlı şekilde yükselterek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini aşağı çekti.

Artan enerji maliyetleri enflasyon üzerinde baskı yaratması nedeniyle, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz indirimlerine dair beklentiler ertelendi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise bu yıl faiz artırımı yapabileceğine dair tartışmalar gündeme geldi.

Bu gelişmelerle birlikte ons altın, ABD dolarının zayıf seyretmesine rağmen düşüş baskısı altında kaldı. Analistler, enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi durumunda Fed'in temkinli para politikasını sürdürebileceğini ve bunun da reel getirileri yüksek tutarak altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 0,15 düşüşle 5.010 dolar seviyesinden işlem görürken, gümüş fiyatı da yüzde 0,8 gerileyerek 79,90 dolara indi.

