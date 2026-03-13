CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kremlin'den enerji mesajı: ABD ile ortak çıkarlarımız var

Kremlin'den enerji mesajı: ABD ile ortak çıkarlarımız var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji sektöründeki krizin büyüdüğünü belirterek, ABD ile Rusya'nın enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarının örtüştüğünü söyledi.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 14:15

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerin devam etmesini istediklerini kaydeden Peskov, "Bir sonraki turun gerçekleşmesini umuyoruz ancak tarih ve saatle ilgili somut bir anlaşma konusunda henüz açıklayabileceğimiz bir şey yok." dedi.

ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletmesine ilişkin konuşan Peskov, "Enerji sektöründe küresel çapta giderek derinleşen bir krizin yaşandığına inanıyoruz. Bu durumda, ABD'nin bu adımlarını enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabası olarak görüyoruz. Bu bağlamda, çıkarlarımız örtüşüyor." diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini bildirmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde 13 Mart 2026 09:03
ABD’den 60 ticaret ortağına ’zorla çalıştırma’ soruşturması ABD'den 60 ticaret ortağına 'zorla çalıştırma' soruşturması 13 Mart 2026 08:48
ABD’de Trump tarifeleri için geçici sistem kuruluyor ABD'de Trump tarifeleri için geçici sistem kuruluyor 13 Mart 2026 08:45
ABD’den Rus petrolünün alınmasına geçici izin ABD'den Rus petrolünün alınmasına geçici izin 13 Mart 2026 08:41
Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek 13 Mart 2026 08:38
ABD’nin dış ticaret açığı Ocak’ta sert geriledi ABD’nin dış ticaret açığı Ocak'ta sert geriledi 12 Mart 2026 16:33
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Mart 2026 16:06
OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı 12 Mart 2026 14:30
KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir 12 Mart 2026 14:05
Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü 12 Mart 2026 14:01
Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi 12 Mart 2026 13:58
Borsa günün ilk yarısında 13 bin 300 puana dayandı! Borsa günün ilk yarısında 13 bin 300 puana dayandı! 12 Mart 2026 13:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.011,3300 Değişim 314,40 Son veri saati:
Düşük 12944,68 Yüksek 13259,08
Açılış
44,1998 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,6917 Değişim 0,4942 Son veri saati:
Düşük 50,5795 Yüksek 51,0737
Açılış
7.239,4490 Değişim 94,735 Son veri saati:
Düşük 7192,027 Yüksek 7286,762
Açılış
118,3588 Değişim 5,4528 Son veri saati:
Düşük 116,0299 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler