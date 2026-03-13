ABD'den 60 ticaret ortağına 'zorla çalıştırma' soruşturması

CANLI BORSA
ABD yönetimi, zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 08:48

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, soruşturmalarla söz konusu ekonomilerin zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını yasaklama ve bu yasağı etkin şekilde uygulama konusundaki politika ve uygulamalarının ABD ticaretini olumsuz etkileyip etkilemediğinin değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Çin, Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika, Brezilya, Hindistan, Japonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İsviçre, Norveç, Tayvan, Birleşik Krallık ve Türkiye dahil olmak üzere 60 ticaret ortağının, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında olduğu kaydedildi.

USTR'nin açıklamasında, Cezayir, Angola, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Endonezya, Irak, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Fas, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Umman, Pakistan, Peru, Filipinler, Katar, Singapur, Güney Afrika, Sri Lanka, Tayland, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Venezuela ve Vietnam'ın da soruşturma kapsamında yer aldığı aktarıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin açıklamasında, zorla çalıştırmaya karşı uluslararası bir uzlaşı olmasına rağmen hükümetlerin zorla çalıştırmayla üretilen malların pazarlarına girişini yasaklayan önlemleri uygulamada başarısız olduğunu belirtti.

Greer, "Uzun süredir, Amerikan işçileri ve firmaları, zorla çalıştırmanın yarattığı yapay maliyet avantajına sahip olabilecek yabancı üreticilerle rekabet etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer, bu soruşturmaların yabancı hükümetlerin zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamak için yeterli adımlar atmadığını ve bu uygulamaların ortadan kaldırılmamasının Amerikan işçileri ve işletmeleri üzerindeki etkilerini belirleyeceğini kaydetti.

USTR, 11 Mart'ta da Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründe yapısal aşırı kapasite ve üretime ilişkin politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, USTR'nin değerlendirmesinin ardından ABD yönetiminin gerekli görmesi halinde gümrük tarifeleri veya diğer önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtmişti.

