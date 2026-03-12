CANLI BORSA
Finans Ekonomi ABD'nin dış ticaret açığı Ocak'ta sert geriledi

ABD’de dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 25,3 düşüşle 54,5 milyar dolara indi. Açıklanan veri, bir önceki aya göre gerilemekle beraber piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 16:33

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre ABD'nin dış ticaret açığı, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 25,3 azalarak 54,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Ekonomistlerin beklentisi ise söz konusu dönemde dış ticaret açığının 66,6 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Bir önceki ay olan Aralık 2025'te ülkenin dış ticaret açığı 72,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İHRACAT REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Ocak ayında ABD'nin ihracatı güçlü artış gösterdi. Ülkenin ihracatı aylık bazda yüzde 5,5 yükselerek 302,1 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,7 düşüşle 356,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

AB'YE KARŞI AÇIK AZALDI

ABD'nin önemli ticaret partnerlerinden biri olan Avrupa Birliği'ne karşı verdiği mal ticareti açığı da geriledi. Ocak'ta söz konusu açık aylık bazda 5 milyar dolar azalarak 6,1 milyar dolara indi.

EN FAZLA AÇIK VERİLEN ÜLKELER

ABD'nin mal ticaretinde en yüksek açık verdiği ülkeler arasında Vietnam (19 milyar dolar), Tayvan (17,3 milyar dolar), Meksika (12,8 milyar dolar), Çin (12,5 milyar dolar), Güney Kore (6 milyar dolar), Japonya (5,5 milyar dolar) ve Almanya (4,9 milyar dolar) yer aldı.

Bunların yanı sıra İtalya (3,3 milyar dolar), Malezya (3,2 milyar dolar), Hindistan (2,8 milyar dolar), Kanada (2,7 milyar dolar), İrlanda (2,4 milyar dolar), Fransa (1,5 milyar dolar) ve İsrail (700 milyon dolar) da açık verilen diğer ülkeler arasında yer aldı.

