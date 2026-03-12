Morgan Stanley'den Fed için faiz beklentisi

Morgan Stanley uzmanları, enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmasına rağmen, Fed'in haziran ve eylül aylarında toplam iki çeyrek puanlık indirim yapacağı öngörüsünü koruyor. Yine de, Fed'in ilk indirimi eylül veya aralık ayına erteleyebileceği ve ikinci indirimin 2027 yılına kayabileceği ihtimali de bulunuyor.

Morgan Stanley'in baş ekonomisti Michael Gapen ve ekibi yayımladıkları notta, "Eğer Fed, petrol kaynaklı fiyat artışlarını görmezden gelerek beklenenden önce bir gevşeme yaparsa, bu bizim için avantajlı olur" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları petrol fiyatlarını ciddi şekilde yükseltti ve bu durum, Fed'in para politikasında gevşemeye ne zaman devam edeceğine dair belirsizlik yarattı.

Vadeli işlem piyasası şu anda, yıl içinde yalnızca çeyrek puanlık bir faiz hareketi fiyatlıyor ve bunun büyük ihtimalle ekim ayında gerçekleşeceği öngörülüyor. Morgan Stanley ekonomistleri, petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelere dönmezse, 2026'da enflasyon üzerinde daha güçlü bir etki olacağını ve işsizlik oranının 2028 sonuna kadar biraz daha yüksek kalabileceğini belirtiyor. Gapen ve ekibi, Fed'in daha önce planladığından daha fazla gevşeme yaparak azami istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengelemeye çalışacağını vurguladı.

Bu nedenle, Morgan Stanley, para politikası tahminleri açısından ikinci bir risk olarak Fed'in daha geç ama daha yüksek oranlı faiz indirimleri yapma olasılığını işaret ediyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Orta Doğu'daki savaşın Brent petrol fiyatlarını varil başına 100 dolar civarında tutması ve doğal gaz fiyatlarının uzun süre yüksek kalması hâlinde, bölge enflasyonunun yüzde 3'ü aşabileceği uyarısında bulundu. AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, blokun maliye bakanlarına, böyle bir senaryoda 2026 ekonomik büyümesinin de olumsuz etkileneceğini ve geçen yıl öngörülen yüzde 1,4'lük büyüme tahmininden 0,4 puan daha düşük olabileceğini aktardı.

Senaryoda ayrıca, yılın geri kalanında Avrupa gaz fiyatlarının megavat-saat başına 75 euro civarında kalacağı varsayılıyor. Bu durum, 2026 için enflasyonun daha önce öngörülen yüzde 2,1 seviyesinin 0,7-1 puan üzerinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Enflasyondaki bu artış, Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) faiz oranlarını artırmaya zorlayabilir ve yatırımcılar bu yıl böyle bir adım olasılığını fiyatlamaya başladı. ECB'nin bir sonraki karar toplantısı 19 Mart'ta yapılacak; ancak bu tarihte faiz artışı beklenmiyor. Dombrovskis ayrıca çatışmanın finans piyasaları, ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.