Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, ülkesinin Türkiye'de doğrudan yatırımlar açısından en büyük yatırımcı konumunu koruduğunu söyledi. Wijnands, 2002 yılından bu yana Hollandalı firmaların Türkiye'ye yaptığı toplam yatırımın yaklaşık 34 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bu tutarın Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 17'sine karşılık geldiğini belirten Wijnands, Türkiye'de Hollanda menşeli 3 binden fazla şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı.

GEÇEN YIL DA İLK SIRADAYDI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi verilerine göre Hollanda, 2025 yılında Türkiye'ye 2 milyar 863 milyon dolarlık doğrudan yatırımla en fazla yatırım yapan ülke oldu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi de güçlü seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ile Hollanda arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 14 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri ise Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatının 2025'te yaklaşık 7,2 milyar dolar olduğunu ve Hollanda'nın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 9'uncu ülke konumunda bulunduğunu ortaya koydu.

2026'DA İHRACAT ARTIŞI SÜRÜYOR

2026 yılında da ticarette artış eğilimi devam ediyor. Yılın ilk ayında Hollanda'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 580 milyon doların üzerine çıktı.

TÜRKİYE YATIRIM ÇEKMEDE KÜRESEL TRENDDEN AYRIŞTI

Wijnands, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 2025 raporuna da değinerek, gelişmekte olan ülkelere yönelen yatırımların yüzde 2 gerilediği bir dönemde Türkiye'nin yüzde 12,2'lik artışla küresel eğilimin tersine bir performans gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin güçlü piyasa ekonomisine sahip olduğunu belirten Wijnands, Avrupa Birliği'nin piyasa ekonomisi standartlarıyla yüksek uyum bulunduğunu ifade etti. Enflasyonun halen yüksek seviyelerde olsa da 2023 ortasında başlatılan yeni ekonomi programı kapsamında uygulanan sıkı para politikasının enflasyon beklentilerini düşürme ve Türk lirasında istikrar sağlama açısından etkili olduğunu söyledi.

Wijnands ayrıca Türkiye'nin 2024 yılında Mali Eylem Görev Gücü gri listesinden çıkarılmasının uluslararası yatırımcı güvenini artırarak yatırım ortamına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

HOLLANDALI YATIRIMCILARIN YÖNELDİĞİ SEKTÖRLER

Hollandalı şirketlerin Türkiye'de özellikle tarım alanına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Wijnands, sağlık ve yenilenebilir enerji sektörlerinin de yatırımcıların son yıllarda yöneldiği alanlar arasında bulunduğunu söyledi.

Tarımda özellikle yumuşak meyve üretimi ve tohum ıslahı alanlarında somut yatırımların bulunduğunu belirten Wijnands, önümüzdeki dönemde deniz üstü rüzgâr enerjisi ve hidrojen gibi alanlarda da daha fazla yatırım beklediklerini ifade etti.

YAPISAL REFORM VURGUSU

Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırım çekebilmesi için yapısal reformların önemine dikkat çeken Wijnands, yatırımcıların özellikle uzun vadeli ekonomik görünümü yakından takip ettiğini belirtti. 2023'ten bu yana uygulanan ekonomi programının sonuç vermeye başladığını dile getiren Wijnands, maliyetlere bağlı rekabet gücünün hem yeni hem de mevcut yatırımcılar açısından önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

TİCARETTE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin dört yüzyılı aşan bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Wijnands, Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatında tekstil, kimya ve otomotiv sektörlerinin öne çıktığını söyledi.

Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracatta ise demir ve çelik ürünleri, özellikle hurda ve demirli atıklar ile makine ve mekanik cihazların başlıca kalemler arasında yer aldığını ifade etti. Önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminde artış eğiliminin devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.