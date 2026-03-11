CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,06 düşüşle 15.465,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 09:33

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,71 artışla 15.474,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.368,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,06 altında 15.465,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.600 ve 15.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Mısır, petrol ve doğal gaz ürünlerine zam yaptı Mısır, petrol ve doğal gaz ürünlerine zam yaptı 10 Mart 2026 11:34
Putin: Avrupa ile enerji konusunda tekrar çalışabiliriz Putin: Avrupa ile enerji konusunda tekrar çalışabiliriz 10 Mart 2026 11:16
Almanya’da dış ticaret yavaşladı Almanya’da dış ticaret yavaşladı 10 Mart 2026 11:09
ABD doğal gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor ABD doğal gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor 10 Mart 2026 10:21
Orta Doğu krizi kömür fiyatlarını yükseltiyor Orta Doğu krizi kömür fiyatlarını yükseltiyor 10 Mart 2026 10:19
Asya ülkeleri acil LNG temininde zorluk yaşıyor Asya ülkeleri acil LNG temininde zorluk yaşıyor 10 Mart 2026 10:15
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 10 Mart 2026 10:07
Borsa 13 bin puana dayandı Borsa 13 bin puana dayandı 10 Mart 2026 10:05
Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesinden geriledi Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesinden geriledi 10 Mart 2026 10:04
Goldman Sachs ve Barclays: Petrol enflasyonu yükseltebilir Goldman Sachs ve Barclays: Petrol enflasyonu yükseltebilir 10 Mart 2026 09:58
Petrol ve artan stoklar demir cevheri fiyatlarını baskıladı Petrol ve artan stoklar demir cevheri fiyatlarını baskıladı 10 Mart 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Mart 2026 09:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.175,7400 Değişim 295,38 Son veri saati:
Düşük 12904,13 Yüksek 13199,51
Açılış
44,0782 Değişim 0,0401 Son veri saati:
Düşük 44,0581 Yüksek 44,0982
Açılış
51,4245 Değişim 0,1413 Son veri saati:
Düşük 51,202 Yüksek 51,3433
Açılış
7.380,8090 Değişim 58,447 Son veri saati:
Düşük 7346,903 Yüksek 7405,35
Açılış
124,8374 Değişim 3,396 Son veri saati:
Düşük 123,457 Yüksek 126,853
Açılış
BİST En Aktif Hisseler