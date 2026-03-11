Maersk uyardı: Artan nakliye maliyetleri tüketici fiyatlarını etkileyecek

Danimarkalı nakliye devi Maersk'in CEO'su Vincent Clerc, "Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ister yükselsin ister düşsün, müşterilerimize yansıtan standart sözleşme mekanizmalarımız var. Bu da artan maliyetlerin nihayetinde tüketiciye ulaşacağı anlamına geliyor" dedi.

Ağırlıklı olarak konteyner taşımacılığı yapan Maersk, oyuncak, giyim ve elektronik gibi tüketim mallarının küresel taşınmasında kritik bir rol oynuyor. Clerc, ABD, İsrail ve İran'ı Orta Doğu'daki ticaret yollarını yeniden açmak için bir anlaşmaya davet ederek, Batı donanmalarının refakat gemisi görevlendirmesinden daha etkili bir çözüm önerdi.

Ümit Burnu çevresindeki daha uzun rotalar ve yükselen petrol fiyatları, nakliye maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. BM'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) göre, çatışmaların başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda en az yedi denizci hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.