Anasayfa Finans Ekonomi JPMorgan, özel kredi fonlarına verilen kredileri sıkılaştırıyor

JPMorgan, portföyündeki bazı varlıkların değerlerinde düşüş yaşamasının ardından, özel kredi fonlarına verdiği kredilerde sınırlamaya gidiyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 10:17

Financial Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu adım, ABD bankasının gelecekte özel kredi şirketlerine sağlayacağı kredi miktarını azaltıyor. Haberde, değeri düşürülen kredilerin son dönemde yazılım şirketlerine verildiği belirtildi.

Bankanın CEO'su Jamie Dimon, geçtiğimiz hafta kaldıraçlı finans konferansında, yazılım varlıklarına karşı kredi verirken daha temkinli davrandıklarını ifade etti. Kaynaklar, fonlara sunulan kredi miktarının azaltılmasını önleyici bir adım olarak nitelendirdi. Özel kredi yöneticileri ise diğer bankaların bu yaklaşımı benimsemediğini belirtti. Dimon, Ekim ayında 1,8 trilyon dolarlık özel kredi piyasasında daha fazla sorunlu oyuncunun ("hamamböceği") ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yatırımcı endişeleri son haftalarda artış gösterdi. Bazı borçlular üzerindeki yapay zeka riskleri ve değerlemeler, piyasada korkuları körükledi. Geçen ay, Blue Owl Capital üç aylık itfalarını durdurup yatırımcılara ödeme yapabilmek için varlıklarını satmaya başladı. Bu ay ise Blackstone, yatırımcıların hisselerini itfa etmelerine izin verdi; bu da sektörde artan itfa taleplerine işaret etti. BlackRock, müşterilerin itfa taleplerinin artması nedeniyle 26 milyar dolarlık HPS Kurumsal Kredi Fonu'ndan çekilmeleri yüzde 5 ile sınırladı.

