CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman perakende sektöründe iş dünyası güveni şubatta geriledi

Alman perakende sektöründe iş dünyası güveni şubatta geriledi

Almanya’da perakende sektörü, jeopolitik gerilimler ve tırmanan enerji maliyetlerinin gölgesinde 2026 yılına zayıf bir başlangıç yaptı.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 12:59

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubat ayına ilişkin Almanya Ifo Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre Almanya'da ocakta eksi 24,1 puan olan endeks, bu ay eksi 27,7 puana indi.

Şirketler, bir önceki aya kıyasla mevcut durumlarını değerlendirirken özellikle temkinli davrandı ve iş beklentileri de düşük seviyede kaldı.

Ifo Uzmanı Patrick Höppner, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, perakendecilerin yeni yıla durgun bir giriş yaptığını belirtti.

Orta Doğu'daki savaş ortamına dikkati çeken Höppner, "Mevcut jeopolitik risklerin sürmesi ve özellikle enerji fiyatlarının yükselmesi, tüketici güvenini sarsabilir. Bu durum, zaten zor bir dönemden geçen perakende sektörü üzerinde ek bir baskı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Ifo Uzmanı Höppner, sektördeki genel karamsarlığa dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Toptan ve perakende ticaretin birçok alanında iş dünyası duyarlılığı genel olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Bu durum, perakende sektörünü diğer alanlarla kıyasladığımızda daha net görülüyor: Perakendeciler mevcut ticari durumlarını; imalat, hizmet veya inşaat sektöründeki şirketlere göre çok daha olumsuz değerlendiriyor. Ayrıca, perakende sektörü temsilcileri gelecek dönem iş beklentileri konusunda da oldukça karamsar bir tutum sergiliyor."

Ifo araştırması, gelecek aylarda fiyatlarını artırmayı planlayan perakendecilerin sayısında hafif bir artış olduğunu da ortaya koydu.

Özellikle mobilya ve gıda perakendecilerinin sektör geneline göre fiyat artışına daha eğilimli olduğu gözlendi.

İstihdam tarafında ise karamsarlığın hakim olduğu dikkati çekti. Perakendecilerin personel sayısını artırmaktan ziyade azaltmaya odaklandığı belirtilirken, bu durumun sektördeki kalifiye eleman açığını geçici olarak hafiflettiği bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fitch’den siber risk açıklaması: ABD’de kamu finansmanı kurumları tehlikede! Fitch'den siber risk açıklaması: ABD'de kamu finansmanı kurumları tehlikede! 10 Mart 2026 08:49
Çin’in ticaret fazlası yılın ilk iki ayında rekor kırdı Çin’in ticaret fazlası yılın ilk iki ayında rekor kırdı 10 Mart 2026 08:46
Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı 10 Mart 2026 08:45
Çin’de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı Çin'de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı 09 Mart 2026 16:20
Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı 09 Mart 2026 15:14
Almanya’nın ham petrol ithalatında Orta Doğu’nun payı arttı Almanya'nın ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun payı arttı 09 Mart 2026 14:36
Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor 09 Mart 2026 13:11
Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! 09 Mart 2026 13:16
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 09 Mart 2026 13:06
Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı 09 Mart 2026 11:54
İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor 09 Mart 2026 11:49
G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor 09 Mart 2026 11:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.051,1300 Değişim 147,00 Son veri saati:
Düşük 12904,13 Yüksek 13051,13
Açılış
44,0592 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,378 Değişim 0,2251 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,4377
Açılış
7.347,6170 Değişim 103,651 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7357,555
Açılış
126,6728 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler