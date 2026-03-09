CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı

Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı

Sırbistan hükümeti, petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm türevlerinin ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 11:54

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığından, hükümetin bugün düzenlenen olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda alınan kararla petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm petrol türevlerinin ihracatının 19 Mart'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Dedovic Handanovic, devletin hem vatandaşları hem de ekonomiyi korumak adına çalıştığını bildirdi.

Petrol ve türevlerinin tüm ulaşım yollarıyla ihracatını 19 Mart'a kadar yasaklama kararının alındığını duyuran Handanovic, "Bu tarihten sonra yeni kararlar alacağız. Bu yasağın amacı, dünya piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar nedeniyle iç piyasada yaşanabilecek yakıt kıtlığını ve fiyat artışlarını önleyerek yerel pazarı korumaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hükümetin 19 Mart'tan sonra piyasa koşullarına göre yeni kararlar alabileceği vurgulandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! 09 Mart 2026 08:03
Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor 09 Mart 2026 07:46
Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! 09 Mart 2026 07:44
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir 09 Mart 2026 07:42
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü 09 Mart 2026 07:33
Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı 09 Mart 2026 07:14
New York borsası SEC’e 9 milyon dolar ceza ödeyecek New York borsası SEC'e 9 milyon dolar ceza ödeyecek 07 Mart 2026 16:03
Avro Bölgesi 2025’in son çeyreğinde büyüdü Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü 06 Mart 2026 15:21
BofA uyardı: Avrupa ve Japonya borsaları risk altında BofA uyardı: Avrupa ve Japonya borsaları risk altında 06 Mart 2026 15:05
IEA’dan petrol açıklaması: Arz yeterli, eylem planı yok IEA'dan petrol açıklaması: Arz yeterli, eylem planı yok 06 Mart 2026 14:39
Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar ve nakit talebi altını baskılıyor Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar ve nakit talebi altını baskılıyor 06 Mart 2026 14:33
Ticaret rotalarında savaş etkisi: Orta Doğu hatları askıya alındı Ticaret rotalarında savaş etkisi: Orta Doğu hatları askıya alındı 06 Mart 2026 13:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.474,4700 Değişim 243,93 Son veri saati:
Düşük 12436,87 Yüksek 12680,8
Açılış
44,0877 Değişim 0,0251 Son veri saati:
Düşük 44,0683 Yüksek 44,0934
Açılış
50,8713 Değişim 0,2989 Son veri saati:
Düşük 50,7825 Yüksek 51,0814
Açılış
7.223,0250 Değişim 255,710 Son veri saati:
Düşük 7108,615 Yüksek 7364,325
Açılış
118,6443 Değişim 7,6182 Son veri saati:
Düşük 112,9853 Yüksek 120,6035
Açılış
BİST En Aktif Hisseler