G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak

G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak

İngiliz Financial Times’ın haberine göre, G-7 ülkeleri olağanüstü petrol rezervlerini piyasaya açmayı değerlendiriyor.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 08:48

İngiliz Financial Times'ta yer alan bilgiye göre, G-7 maliye bakanları acil bir toplantı düzenleyerek Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda acil durum petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını görüşecek. Türkiye saatiyle 15:30'da yapılacak toplantıya IEA İcra Direktörü Fatih Birol da katılacak.

Toplantının ana gündemi, İran ile yaşanan çatışmanın enerji piyasaları üzerindeki etkilerini azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak olacak. ABD dahil üç G-7 üyesi ülke, rezervlerin serbest bırakılması önerisini şimdiden desteklediklerini açıkladı.

Bu adım, küresel ekonomiyi stagflasyon riskinden korumak ve enerji maliyetlerinin yol açtığı enflasyon baskısını hafifletmek amacıyla kritik bir önlem olarak değerlendiriliyor.

