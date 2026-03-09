G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak

İngiliz Financial Times'ta yer alan bilgiye göre, G-7 maliye bakanları acil bir toplantı düzenleyerek Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda acil durum petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını görüşecek. Türkiye saatiyle 15:30'da yapılacak toplantıya IEA İcra Direktörü Fatih Birol da katılacak.

Toplantının ana gündemi, İran ile yaşanan çatışmanın enerji piyasaları üzerindeki etkilerini azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak olacak. ABD dahil üç G-7 üyesi ülke, rezervlerin serbest bırakılması önerisini şimdiden desteklediklerini açıkladı.

Bu adım, küresel ekonomiyi stagflasyon riskinden korumak ve enerji maliyetlerinin yol açtığı enflasyon baskısını hafifletmek amacıyla kritik bir önlem olarak değerlendiriliyor.