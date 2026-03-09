CANLI BORSA
ABD'den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi

ABD yönetimi, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı planını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 08:05

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) tarafından yapılan açıklamada, DFC Üst Yöneticisi Ben Black ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Başkan Donald Trump tarafından onaylanan planın uygulanmasına dair detaylarda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Planın, deniz ticaretine olan güveni güçlendireceği, uluslararası ticaretin istikrarını artıracağı ve Orta Doğu'daki Amerikan ile müttefik şirketleri İran ile olası çatışma durumlarında destekleyeceği ifade edildi.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık olası zararların sigorta kapsamında olacağı belirtilirken, teminatın yalnızca belirlenen kriterleri karşılayan gemiler için geçerli olacağı vurgulandı.

