Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde!

Londra Metal Borsası’nda alüminyum fiyatları, Orta Doğu’daki artan çatışmaların küresel arzı daraltacağına dair endişeleri güçlendirmesiyle son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgede yaşanan gerilim, güçlü doların emtia üzerindeki baskısını gölgede bırakarak fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 07:44

Londra Metal Borsası'nda işlem gören üç ay vadeli alüminyum, seansın erken saatlerinde 31 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan ton başına 3.544 dolara kadar çıktı. TSİ 06:05 itibarıyla %1,77 artışla 3.507 dolardan işlem gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören alüminyum kontratı ise %3,29 yükselerek ton başına 25.310 yuana ulaştı.

ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı çatışmalar, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık %9'unu gerçekleştiren Körfez bölgesi için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatları sekteye uğrattı. İnşaat ve ambalaj sektörlerinde kullanılan hafif metal, Katarlı üretici Qatalum'un üretimi durdurması ve Aluminium Bahrain'in sevkiyatlarda mücbir sebep ilan etmesinin ardından Ocak 2023'ten bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti.

Ewa Manthey, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların Orta Doğu'daki dökümhaneler için hem alümina girişini hem de alüminyum ihracatını engelleyeceğini belirterek, bu durumun küresel arzı önemli ölçüde daraltacağını ve fiyatların ton başına 4.000 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

