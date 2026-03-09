Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti!

ABD'de yaz saati uygulamasına geçilmesiyle saatler bir saat ileri alındı. Türkiye'de ise kalıcı saat uygulaması devam ettiği için iki ülke arasındaki fark sekiz saatten yedi saate düştü.

Bu değişiklik, küresel finans piyasalarının işlem saatlerini de etkiledi. Türkiye'de yaz saati uygulanmadığından ABD ile Türkiye arasındaki zaman farkı bir saat azalarak yedi saate indi.

Buna göre ABD borsalarının normal seansı Türkiye saatiyle 17.30 yerine 16.30'da başlayacak ve kapanış saati 00.00 yerine 23.00'e çekilecek.

Ayrıca, küresel piyasaların yönünü etkileyen kritik ekonomik verilerin açıklanma saatleri de değişti. Önceden Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanan enflasyon, istihdam ve büyüme verileri, yeni uygulamayla birlikte artık 15.30'da duyurulacak.