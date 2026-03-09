Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti!

CANLI BORSA
ABD'de saatlerin bir saat ileri alınmasıyla, Türkiye ile arasındaki zaman farkı 7 saate düştü. Buna bağlı olarak ABD borsalarının açılış-kapanış saatleri ve kritik ekonomik verilerin açıklanma zamanı Türkiye saatiyle bir saat öne çekildi.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 08:03

ABD'de yaz saati uygulamasına geçilmesiyle saatler bir saat ileri alındı. Türkiye'de ise kalıcı saat uygulaması devam ettiği için iki ülke arasındaki fark sekiz saatten yedi saate düştü.

Bu değişiklik, küresel finans piyasalarının işlem saatlerini de etkiledi. Türkiye'de yaz saati uygulanmadığından ABD ile Türkiye arasındaki zaman farkı bir saat azalarak yedi saate indi.

Buna göre ABD borsalarının normal seansı Türkiye saatiyle 17.30 yerine 16.30'da başlayacak ve kapanış saati 00.00 yerine 23.00'e çekilecek.

Ayrıca, küresel piyasaların yönünü etkileyen kritik ekonomik verilerin açıklanma saatleri de değişti. Önceden Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanan enflasyon, istihdam ve büyüme verileri, yeni uygulamayla birlikte artık 15.30'da duyurulacak.

