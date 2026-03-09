Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören Mayıs ayı demir cevheri sözleşmesi, TSİ 05:47 itibarıyla %3 artışla ton başına 790 yuan (114,19 dolar) seviyesine ulaştı. Singapur Borsası'nda işlem gören Nisan ayı kontratları ise %2,13 değer kazanarak ton başına 103,75 dolardan işlem gördü.

ABD ve İsrail'in İran ile devam eden çatışmaları sonucu bazı Orta Doğu üreticilerinin arzını kesmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların uzun süre aksayabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını Pazartesi günü yaklaşık %20 artırdı. Atilla Widnell, artan enerji maliyetlerinin yakıt, sigorta ve savaş riski primlerini yukarı çekeceğini belirtti.

Widnell, orta ve uzun vadede merkez bankalarının enflasyon riskini dizginlemek amacıyla faiz oranlarını artırma ihtimalinin güçlendiğini, bunun da demir cevheri ve çelik piyasası görünümünü baskılayabileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı, geçen yıl Çin'in Körfez ülkelerine yaptığı çelik ihracatının %16'sını oluşturmasıyla kritik bir rota konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük onuncu çelik üreticisi olan İran, su yolunun kapanması durumunda koklaşabilir kömür ithal edemeyecek ve çelik ürünlerini ihraç edemeyeceği için üretimini sürdüremeyecek.