Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor

Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satışlara neden oldu. Wall Street uzmanlarının ekonomi için kritik seviye olarak gördüğü 100 dolar/varil eşik hızla aşıldı, Brent petrol ise 120 dolara kadar çıktı.

Buna bağlı olarak vadeli işlemlerde S&P 500 %1,62, Nasdaq 100 %1,9 ve Dow Jones %1,73 değer kaybetti.

Avrupa cephesinde de durum benzer; FDAX %2,9, Eurostoxx 50 %2,73 ve FTSE 100 vadeli endeksi %1 geriledi.

Asya piyasalarında da satış baskısı devam ediyor. Çin'de Şanghay Bileşik %0,9, CSI 300 %1,38 düşerken, Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,24 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi ise %5,74'lük sert düşüşle 52.428,06 puana geriledi.