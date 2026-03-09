Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor

CANLI BORSA
Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satışlara yol açtı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 09:19

Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satışlara neden oldu. Wall Street uzmanlarının ekonomi için kritik seviye olarak gördüğü 100 dolar/varil eşik hızla aşıldı, Brent petrol ise 120 dolara kadar çıktı.

Buna bağlı olarak vadeli işlemlerde S&P 500 %1,62, Nasdaq 100 %1,9 ve Dow Jones %1,73 değer kaybetti.

Avrupa cephesinde de durum benzer; FDAX %2,9, Eurostoxx 50 %2,73 ve FTSE 100 vadeli endeksi %1 geriledi.

Asya piyasalarında da satış baskısı devam ediyor. Çin'de Şanghay Bileşik %0,9, CSI 300 %1,38 düşerken, Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,24 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi ise %5,74'lük sert düşüşle 52.428,06 puana geriledi.

