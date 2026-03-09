CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir

Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon yüksek seyrederken faiz oranlarının kısa vadede sabit kalmasının muhtemel olduğunu belirtti. Hammack, iş gücü piyasasında istikrar ve enflasyon düşüşü gözlemlenene kadar para politikasının değişmeyeceğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 07:42

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiği ekonomide para politikasını yakın zamanda değiştirme ihtiyacı görmediğini açıkladı. Hammack, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin ardından merkez bankasının politika duruşunun ekonomiyi dengelediğini ve faiz hedefinin etkisinin nötr seviyede olduğunu belirtti.

Hammack, "Temel senaryoma göre, enflasyon düşüş eğilimi gösterene ve iş gücü piyasasında istikrar sağlanana kadar faizlerin uzun süre sabit kalması muhtemel" dedi. Öte yandan, farklı senaryoların mümkün olduğunu vurgulayan Hammack, faiz oranları konusunda iki yönlü risklerin de mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Mart 2026 10:01
Orta Doğu’daki arz endişeleri alüminyum fiyatlarını yukarı taşıdı Orta Doğu’daki arz endişeleri alüminyum fiyatlarını yukarı taşıdı 06 Mart 2026 09:52
Morgan Stanley Asya piyasalarında temkinli Morgan Stanley Asya piyasalarında temkinli 06 Mart 2026 09:42
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 06 Mart 2026 09:09
Orta Doğu’daki çatışmalar gübre ve yakıt maliyetlerini artırdı Orta Doğu’daki çatışmalar gübre ve yakıt maliyetlerini artırdı 06 Mart 2026 08:56
ABD, Hindistan’ın Rus petrolü alımına geçici olarak izin verdi ABD, Hindistan'ın Rus petrolü alımına geçici olarak izin verdi 06 Mart 2026 08:34
Goldman Sachs’tan petrol için kritik açıklama: 100 doları aşabilir! Goldman Sachs'tan petrol için kritik açıklama: 100 doları aşabilir! 06 Mart 2026 08:50
BM: Kritik minerallere talep artışı jeopolitik rekabeti körüklüyor BM: Kritik minerallere talep artışı jeopolitik rekabeti körüklüyor 06 Mart 2026 08:40
Texas merkezli yeni borsa kuruluyor! Nasdaq Texas borsası bugün faaliyete geçiyor Texas merkezli yeni borsa kuruluyor! Nasdaq Texas borsası bugün faaliyete geçiyor 06 Mart 2026 08:32
ABD’de işten çıkarmalar şubat ayında geriledi ABD’de işten çıkarmalar şubat ayında geriledi 05 Mart 2026 16:22
ECB Tutanakları: Euro Bölgesi ekonomisi belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruyor ECB Tutanakları: Euro Bölgesi ekonomisi belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruyor 05 Mart 2026 15:56
Çin’de ekonomik aktivitedeki daralma sürüyor Çin'de ekonomik aktivitedeki daralma sürüyor 05 Mart 2026 15:35
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.792,8100 Değişim 402,50 Son veri saati:
Düşük 12746,23 Yüksek 13148,73
Açılış
44,0961 Değişim 0,0251 Son veri saati:
Düşük 44,0683 Yüksek 44,0934
Açılış
50,9131 Değişim 0,2989 Son veri saati:
Düşük 50,7825 Yüksek 51,0814
Açılış
7.220,1690 Değişim 255,710 Son veri saati:
Düşük 7108,615 Yüksek 7364,325
Açılış
117,7445 Değişim 7,6182 Son veri saati:
Düşük 112,9853 Yüksek 120,6035
Açılış
BİST En Aktif Hisseler