Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiği ekonomide para politikasını yakın zamanda değiştirme ihtiyacı görmediğini açıkladı. Hammack, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin ardından merkez bankasının politika duruşunun ekonomiyi dengelediğini ve faiz hedefinin etkisinin nötr seviyede olduğunu belirtti.

Hammack, "Temel senaryoma göre, enflasyon düşüş eğilimi gösterene ve iş gücü piyasasında istikrar sağlanana kadar faizlerin uzun süre sabit kalması muhtemel" dedi. Öte yandan, farklı senaryoların mümkün olduğunu vurgulayan Hammack, faiz oranları konusunda iki yönlü risklerin de mevcut olduğunu sözlerine ekledi.