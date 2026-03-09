IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir

Enerji altyapısındaki hasarların enerji güvenliğini öncelikli bir endişe haline getirdiğini vurgulayan Georgieva, çatışmanın uzaması durumunda büyüme, enflasyon ve piyasa güveni üzerinde olumsuz etkilerin görülebileceğini ifade etti.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ithal edilen petrol ve doğal gaz tesislerinde yaşanan hasarlar ve kesintilerin enerji güvenliği konusunu yeniden ön plana çıkardığını söyledi. Ayrıca çatışmanın devam etmesi hâlinde piyasa güveni ve ekonomik büyüme üzerinde belirgin olumsuz etkiler oluşabileceğini belirtti.

Georgieva, belirsizliklerin giderek arttığı küresel ortamda politika yapıcılara "Düşünülmeyeni düşünün ve olası şoklara karşı hazırlıklı olun" çağrısında bulundu. Ülkelere mali alan oluşturarak olası krizlere karşı esneklik sağlamalarını öneren Georgieva, Japonya Merkez Bankası'nın uzun süreli düşük enflasyondan çıkış sürecini yönetme biçimini takdir ederek, "Japonya'yı politika olgunluğu nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.