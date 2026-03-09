CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir

IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu’daki çatışmanın küresel ekonomi için yeni riskler doğurduğunu belirterek, petrol fiyatlarındaki yüzde 10’luk kalıcı artışın dünya genelinde enflasyonu yaklaşık 40 baz puan yükseltebileceğini uyardı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 09:22

Son Güncelleme Tarihi 09 Mart 2026 09:23

Enerji altyapısındaki hasarların enerji güvenliğini öncelikli bir endişe haline getirdiğini vurgulayan Georgieva, çatışmanın uzaması durumunda büyüme, enflasyon ve piyasa güveni üzerinde olumsuz etkilerin görülebileceğini ifade etti.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ithal edilen petrol ve doğal gaz tesislerinde yaşanan hasarlar ve kesintilerin enerji güvenliği konusunu yeniden ön plana çıkardığını söyledi. Ayrıca çatışmanın devam etmesi hâlinde piyasa güveni ve ekonomik büyüme üzerinde belirgin olumsuz etkiler oluşabileceğini belirtti.

Georgieva, belirsizliklerin giderek arttığı küresel ortamda politika yapıcılara "Düşünülmeyeni düşünün ve olası şoklara karşı hazırlıklı olun" çağrısında bulundu. Ülkelere mali alan oluşturarak olası krizlere karşı esneklik sağlamalarını öneren Georgieva, Japonya Merkez Bankası'nın uzun süreli düşük enflasyondan çıkış sürecini yönetme biçimini takdir ederek, "Japonya'yı politika olgunluğu nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar ve nakit talebi altını baskılıyor Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar ve nakit talebi altını baskılıyor 06 Mart 2026 14:33
Ticaret rotalarında savaş etkisi: Orta Doğu hatları askıya alındı Ticaret rotalarında savaş etkisi: Orta Doğu hatları askıya alındı 06 Mart 2026 13:51
Orta Doğu gerilimi Fed faiz beklentilerini gölgeliyor Orta Doğu gerilimi Fed faiz beklentilerini gölgeliyor 06 Mart 2026 13:32
Küresel gerilim gıda fiyatlarını nasıl etkiledi? Küresel gerilim gıda fiyatlarını nasıl etkiledi? 06 Mart 2026 13:18
Katar enerjisi krizi: Petrol 150 dolara yükselebilir Katar enerjisi krizi: Petrol 150 dolara yükselebilir 06 Mart 2026 13:14
İngiltere konut fiyatları Şubat’ta rekor seviyeye ulaştı İngiltere konut fiyatları Şubat’ta rekor seviyeye ulaştı 06 Mart 2026 11:38
Çin, 2026’da daha proaktif maliye politikası uygulayacak Çin, 2026’da daha proaktif maliye politikası uygulayacak 06 Mart 2026 10:44
BAE, İran varlıklarını dondurmayı değerlendiriyor BAE, İran varlıklarını dondurmayı değerlendiriyor 06 Mart 2026 10:29
Bitcoin’de kritik seviyeler! 45 bin mi, 100 bin mi? Bitcoin’de kritik seviyeler! 45 bin mi, 100 bin mi? 06 Mart 2026 10:18
Filipinler Merkez Bankası’ndan 100 dolar petrol uyarısı Filipinler Merkez Bankası’ndan 100 dolar petrol uyarısı 06 Mart 2026 10:09
Borsa güne yatay seyirde başladı Borsa güne yatay seyirde başladı 06 Mart 2026 10:03
Dünya Altın Konseyi: Dolar altın fiyatlarını destekleyebilir Dünya Altın Konseyi: Dolar altın fiyatlarını destekleyebilir 06 Mart 2026 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.792,8100 Değişim 402,50 Son veri saati:
Düşük 12746,23 Yüksek 13148,73
Açılış
44,086 Değişim 0,0251 Son veri saati:
Düşük 44,0683 Yüksek 44,0934
Açılış
51,0324 Değişim 0,2989 Son veri saati:
Düşük 50,7825 Yüksek 51,0814
Açılış
7.269,3040 Değişim 255,710 Son veri saati:
Düşük 7108,615 Yüksek 7364,325
Açılış
119,8018 Değişim 7,6182 Son veri saati:
Düşük 112,9853 Yüksek 120,6035
Açılış
BİST En Aktif Hisseler