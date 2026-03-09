Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı

Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ve ABD dolarının güçlenmesi, kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Hafta sonunda 70 bin doların üzerinde tutunamayan Bitcoin, 65.639,70 dolara kadar geriledikten sonra yeni haftanın ilk gününde 67 bin doların üzerinde destek arayışında.

Analistler, Bitcoin ve Ether'in kritik psikolojik seviyelerini korumaya devam ettiğini, ancak dijital varlıkların genel havasının petrol fiyatları, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler gibi makroekonomik faktörlerden etkilendiğini belirtiyor.

Bitcoin, ay başından bu yana yüzde 20, yıl başından bu yana ise yüzde 23 değer kaybı yaşadı ve şu an düne göre yüzde 0,3 yükselişle 67.420,72 dolardan işlem görüyor.