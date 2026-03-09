CANLI BORSA
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının yüzde 30’un altına gerilediğini açıkladı. Şirket, kışa hazırlık amacıyla depolara pompalanan gazın Şubat ortasında tamamen tükendiğini ve şu anda önceki yıllardan kalan stokların kullanıldığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 07:33

Rus enerji şirketi Gazprom'un yazılı açıklamasında, Hollanda'daki yeraltı depolarının doluluk oranının yüzde 10'un altına indiğine dikkat çekildi. Avrupa genelinde ise doluluk oranının yüzde 30'un altında olduğu ifade edildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a çıkarmıştı. Ancak yaptırımlar nedeniyle Avrupa pazarındaki müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi LNG tedarikçilerine kaptırdı.

2024'te Avrupa'ya yalnızca yaklaşık 15 milyar metreküp gaz sevk eden Gazprom'un sevkiyatı, 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini ve AB'ye gaz sevkiyatının durdurulması için hükümete gerekli talimatları verdiğini açıkladı.

