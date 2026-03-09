CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili

Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili

Orta Doğu’daki çatışmalar enerji ve gübre maliyetlerini artırırken, soya yağı yüzde 4’ün üzerinde, buğday ise iki yılın zirvesine yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 08:45

Orta Doğu'daki çatışmalar enerji ve gübre maliyetlerini artırırken, tarım ürünlerinde arz sıkıntısı endişelerini gündeme getirdi. Bu durum, soya yağı ve buğday fiyatlarını yukarı çekti.

Chicago vadeli sözleşmelerinde soya yağı yüzde 4,9'a kadar değer kazandı. Kesintiye uğrayan yakıt arzı, biyoyakıt üretiminde kullanılan tarım ürünlerine olan talebi yükseltti. Petrol fiyatlarının Pazartesi günü varil başına 100 doları aşması ve Basra Körfezi'nde üretim kısıntıları ile Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, bu artışı destekledi.

Buğday vadeli işlemleri yüzde 3'ten fazla yükselirken, Cuma günü 2024'ten bu yana en büyük sıçramayı göstermişti. Mısır ve soya fasulyesi de değer kazandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları, gübre ticaretini aksatarak nakliye maliyetlerini artırıyor ve tahıl piyasalarındaki yükselişi besliyor.

