CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch'den siber risk açıklaması: ABD'de kamu finansmanı kurumları tehlikede!

Fitch'den siber risk açıklaması: ABD'de kamu finansmanı kurumları tehlikede!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması nedeniyle artan siber riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 08:49

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların, İran ve bağlantılı gruplar tarafından ABD kamu finansmanı kurumlarına yönelik siber misillemelerin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, İran devleti destekli aktörler, hacktivist gruplar ve tek başına hareket eden saldırganların ABD'deki kamu kurumlarını ve kritik altyapıyı daha sık hedef alabileceği aktarıldı.

Dağıtık hizmet engelleme (DDoS) saldırıları, finansal motivasyonlu kampanyalar ile fiziksel aksaklık veya yıkım yaratmayı amaçlayan saldırıların riskler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, elektrik veya su sistemleri gibi altyapılara yönelik saldırıların diğer sektörler için de zincirleme riskler oluşturabileceği kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi 09 Mart 2026 09:58
Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 09 Mart 2026 09:51
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili 09 Mart 2026 08:45
Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı 09 Mart 2026 08:31
ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi 09 Mart 2026 08:05
Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! 09 Mart 2026 08:03
Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor 09 Mart 2026 07:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.702,0000 Değişim 284,59 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12717,63
Açılış
44,0794 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3132 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.324,1770 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
125,9823 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler