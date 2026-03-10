CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı

Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yaşanan çatışmanın “çok yakında” sona erebileceğine yönelik açıklamaları, kripto para piyasasında yükselişi tetikledi. Bu gelişmenin ardından Bitcoin dört gün sonra yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 08:45

Asya piyasalarında erken saatlerde yapılan işlemlerde Bitcoin yüzde 2,32 değer kazanarak 70.581 dolara ulaştı. Trump'ın çatışmanın kısa sürede çözülebileceğine dair mesajlarının ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken, hisse senetleri yükseldi ve petrol fiyatlarında gerileme görüldü.

Kripto para piyasasının diğer önemli varlıkları da yükselişe katıldı ancak Bitcoin kadar güçlü bir artış kaydetmedi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 1,3 değer kazanırken, XRP ve Solana sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,2 oranında yükseldi.

Hedge fonu DACM'in kurucu ortaklarından Richard Galvin ise Trump'ın açıklamalarının, İran'la yaşanan gerilimin beklenenden daha hızlı sona erebileceği şeklinde yorumlandığını belirtti. Galvin'e göre buna rağmen riskler devam ediyor. Piyasanın Trump'ın sözlerini yanlış değerlendirmesi ya da İran, ABD veya İsrail tarafından atılabilecek yeni adımların gerilimi yeniden artırma ihtimali bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 09 Mart 2026 09:51
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili 09 Mart 2026 08:45
Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı 09 Mart 2026 08:31
ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi 09 Mart 2026 08:05
Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! 09 Mart 2026 08:03
Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor 09 Mart 2026 07:46
Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! 09 Mart 2026 07:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.702,0000 Değişim 284,59 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12717,63
Açılış
44,082 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3078 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.328,6850 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
125,6308 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler