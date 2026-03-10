Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı

Asya piyasalarında erken saatlerde yapılan işlemlerde Bitcoin yüzde 2,32 değer kazanarak 70.581 dolara ulaştı. Trump'ın çatışmanın kısa sürede çözülebileceğine dair mesajlarının ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken, hisse senetleri yükseldi ve petrol fiyatlarında gerileme görüldü.

Kripto para piyasasının diğer önemli varlıkları da yükselişe katıldı ancak Bitcoin kadar güçlü bir artış kaydetmedi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 1,3 değer kazanırken, XRP ve Solana sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,2 oranında yükseldi.

Hedge fonu DACM'in kurucu ortaklarından Richard Galvin ise Trump'ın açıklamalarının, İran'la yaşanan gerilimin beklenenden daha hızlı sona erebileceği şeklinde yorumlandığını belirtti. Galvin'e göre buna rağmen riskler devam ediyor. Piyasanın Trump'ın sözlerini yanlış değerlendirmesi ya da İran, ABD veya İsrail tarafından atılabilecek yeni adımların gerilimi yeniden artırma ihtimali bulunuyor.