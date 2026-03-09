G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor

CANLI BORSA
G-7 dönem başkanlığını yürüten Fransa, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin ele alınacağı toplantının TSİ 15.30’da yapılacağını açıkladı. Görüşmede, enerji piyasalarındaki dalgalanmayı azaltmak amacıyla stratejik petrol rezervlerinin devreye sokulması seçeneği de değerlendirilecek.

İngiliz Financial Times gazetesi daha önce G-7 ülkelerinin petrol rezervlerini piyasaya sunmayı planladığını öne sürmüştü. Bir Fransız hükümet yetkilisi de söz konusu seçeneğin gündemde olduğunu doğruladı.

Habere göre G-7 maliye bakanları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) koordinasyonunda acil durum petrol stoklarının kullanıma açılmasını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenleyecek.

Çevrim içi yapılacak toplantıya IEA İcra Direktörü Fatih Birol'un da katılması bekleniyor. Görüşmenin ana gündemi, İran ile yaşanan savaşın enerji piyasalarında yarattığı olumsuz etkileri hafifletmek ve küresel arz güvenliğini sağlamak olacak.

Öte yandan, ABD'nin de aralarında bulunduğu üç G-7 üyesinin stratejik rezervlerin piyasaya sunulması fikrine destek verdiği ifade ediliyor.

Söz konusu adımın, küresel ekonomiyi stagflasyon riskine karşı korumak ve yükselen enerji maliyetlerinin tetiklediği enflasyon baskısını azaltmak açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

