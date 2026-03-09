CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı

Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı

Goldman Sachs’ın raporuna göre, hedge fonlar, 6 Mart'ta sona eren haftada hisse senedi borsa yatırım fonlarındaki (ETF) açık pozisyonlarını %8.3 artırdı

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 15:14

Goldman Sachs Group'un (GS) aracılık birimi verilerine göre hedge fonlar, hisse senedi borsa yatırım fonlarındaki (ETF) açık pozisyonlarını artırırken bu düşüş yönlü bahislerin hızı, son beş yılda yalnızca bir kez aşıldı.

Artan gerilimlerin ardından ABD piyasalarında hisse senetlerine olan risk iştahı azaldı. S&P 500 endeksi geçen hafta yüzde 2 geriledi; Cboe VIX endeksi ise Nisan'daki tarife dalgalanmasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Öte yandan hedge fonlar, bireysel hisse senetlerindeki alımlarını beş haftanın ardından ilk kez artırdı. Bu durum, yöneticilerin geniş piyasaya temkinli yaklaşırken tek tek hisselerde fırsat aradığına işaret etti.

GS Direktörü Lee Coppersmith, cumartesi günü müşterilerine gönderdiği notta yatırımcıların daha fazla riskten korunma yaptığını ancak anlamlı bir geri çekilme olmadığını vurguladı.

S&P 500 Cuma günü yüzde 1.3 düşerken 11 sektör grubunun dokuzu günü düşüşle kapattı. GS'nin ABD Vol Panik Endeksi 10 üzerinden 9.72'ye yükseldi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili 09 Mart 2026 08:45
Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı 09 Mart 2026 08:31
ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi 09 Mart 2026 08:05
Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! 09 Mart 2026 08:03
Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor 09 Mart 2026 07:46
Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! 09 Mart 2026 07:44
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir 09 Mart 2026 07:42
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü 09 Mart 2026 07:33
Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı 09 Mart 2026 07:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.572,3800 Değişim 247,76 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12680,8
Açılış
44,0917 Değişim 0,0341 Son veri saati:
Düşük 44,0593 Yüksek 44,0934
Açılış
51,0246 Değişim 0,3003 Son veri saati:
Düşük 50,7825 Yüksek 51,0828
Açılış
7.213,7090 Değişim 255,710 Son veri saati:
Düşük 7108,615 Yüksek 7364,325
Açılış
118,1061 Değişim 7,6182 Son veri saati:
Düşük 112,9853 Yüksek 120,6035
Açılış
BİST En Aktif Hisseler