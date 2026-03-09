Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında!

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 değer kaybederek 12.582,98 puana indi.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 13:16

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 209,82 puan ve yüzde 1,64 azalışla 12.582,98 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 77,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,04 holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,6 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya yol açabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.700 ve 12.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

BİST En Aktif Hisseler