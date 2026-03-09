Çin'de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı

CANLI BORSA
Çin'de ana ekonomik planlama kurumu olarak faaliyet gösteren Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), küresel petrol piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını gerekçe göstererek ülkede akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldığını bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 16:20

Son Güncelleme Tarihi 09 Mart 2026 16:23

Komisyondan yapılan açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve artan enerji maliyetlerine işaret edilerek, son günlerde küresel petrol piyasalarında fiyatların dalgalandığını ve yükselişe geçtiğine dikkat çekildi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle ton başına benzine 695 yuan (100,8 dolar), motorine 670 yuan (97 dolar) zam kararı alındığı belirtilen açıklamada, yeni fiyatların saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği vurgulandı.

Ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) ve diğer petrol işleme şirketlerine, akaryakıt üretimini ve dağıtımını düzenleyerek piyasadaki istikrarlı tedariki sağlaması ve devletin fiyat politikasını sıkı bir şekilde uygulaması çağrısı yapıldı.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata müdahale ediliyor.

