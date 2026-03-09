CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor

İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor

Orta Doğu’daki çatışmaların güvenli liman talebini artırmasıyla İsviçre frangı euro karşısında 2015’ten bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. İsviçre Merkez Bankası’nın uyarılarına rağmen frangın güçlenmesi devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 11:49

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesiyle İsviçre frangı, euro karşısında 2015 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı. İsviçre Merkez Bankası'nın olası müdahaleye hazır olduğu yönündeki uyarılarına rağmen frangın değer kazancı sürüyor.

Commerzbank analisti Michael Pfister, frangın önümüzdeki yıllarda da güçlenebileceğine işaret eden bazı temel faktörler bulunduğunu belirtti. Pfister'a göre küresel jeopolitik belirsizlikler, İsviçre'de uluslararası standartlara kıyasla düşük seyreden enflasyon ve ülkenin güçlü mali yapısı frangı destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Analist ayrıca İsviçre Merkez Bankası'nın bu tabloyu değiştirmek için sınırlı araçlara sahip olduğunu vurguladı.

Euro ise 0,8991 İsviçre frangına kadar geriledikten sonra yüzde 0,23 düşüşle 0,8996 seviyesinde işlem gördü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! 09 Mart 2026 08:03
Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor 09 Mart 2026 07:46
Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! 09 Mart 2026 07:44
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir 09 Mart 2026 07:42
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü 09 Mart 2026 07:33
Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı 09 Mart 2026 07:14
New York borsası SEC’e 9 milyon dolar ceza ödeyecek New York borsası SEC'e 9 milyon dolar ceza ödeyecek 07 Mart 2026 16:03
Avro Bölgesi 2025’in son çeyreğinde büyüdü Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü 06 Mart 2026 15:21
BofA uyardı: Avrupa ve Japonya borsaları risk altında BofA uyardı: Avrupa ve Japonya borsaları risk altında 06 Mart 2026 15:05
IEA’dan petrol açıklaması: Arz yeterli, eylem planı yok IEA'dan petrol açıklaması: Arz yeterli, eylem planı yok 06 Mart 2026 14:39
Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar ve nakit talebi altını baskılıyor Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar ve nakit talebi altını baskılıyor 06 Mart 2026 14:33
Ticaret rotalarında savaş etkisi: Orta Doğu hatları askıya alındı Ticaret rotalarında savaş etkisi: Orta Doğu hatları askıya alındı 06 Mart 2026 13:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.468,5500 Değişim 243,93 Son veri saati:
Düşük 12436,87 Yüksek 12680,8
Açılış
44,0924 Değişim 0,0251 Son veri saati:
Düşük 44,0683 Yüksek 44,0934
Açılış
50,8955 Değişim 0,2989 Son veri saati:
Düşük 50,7825 Yüksek 51,0814
Açılış
7.214,0900 Değişim 255,710 Son veri saati:
Düşük 7108,615 Yüksek 7364,325
Açılış
118,4327 Değişim 7,6182 Son veri saati:
Düşük 112,9853 Yüksek 120,6035
Açılış
BİST En Aktif Hisseler