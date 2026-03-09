İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesiyle İsviçre frangı, euro karşısında 2015 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı. İsviçre Merkez Bankası'nın olası müdahaleye hazır olduğu yönündeki uyarılarına rağmen frangın değer kazancı sürüyor.

Commerzbank analisti Michael Pfister, frangın önümüzdeki yıllarda da güçlenebileceğine işaret eden bazı temel faktörler bulunduğunu belirtti. Pfister'a göre küresel jeopolitik belirsizlikler, İsviçre'de uluslararası standartlara kıyasla düşük seyreden enflasyon ve ülkenin güçlü mali yapısı frangı destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Analist ayrıca İsviçre Merkez Bankası'nın bu tabloyu değiştirmek için sınırlı araçlara sahip olduğunu vurguladı.

Euro ise 0,8991 İsviçre frangına kadar geriledikten sonra yüzde 0,23 düşüşle 0,8996 seviyesinde işlem gördü.