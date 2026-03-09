CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Almanya'nın ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun payı arttı

Almanya'nın ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun payı arttı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler küresel enerji piyasalarını etkilemeye devam ederken Almanya'nın bu bölgeden gerçekleştirdiği ham petrol ithalatının payı geçen yıl yüzde 6,1’e ulaştı.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 14:36

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2025 yılı ham petrol ithalatına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Almanya'nın geçen yıl ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun ağırlığı arttı.

Geçen yıl Almanya'nın gerçekleştirdiği toplam 75,7 milyon tonluk ham petrol ithalatının 4,6 milyon tonu (yüzde 6,1) Orta Doğu ülkelerinden sağlandı. Bu oran, toplam ithalatın 84,7 milyon ton olduğu 2020'de yüzde 4,4 seviyesinde seyrediyordu.

Almanya'nın en büyük ham petrol tedarikçisi, yüzde 16,6'lık payla Norveç oldu. Norveç'i yüzde 16,4 ile ABD ve yüzde 13,8 ile Libya izledi.

Orta Doğu özelinde ise Irak yüzde 4,2, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 1,1, Suudi Arabistan ise yüzde 0,8 pay alırken Umman, Katar, Kuveyt ve İran'dan ham petrol sevkiyatı gerçekleşmedi.

Öte yandan, Almanya'nın toplam ham petrol talebinde son yıllarda keskin düşüş gözleniyor. Geçen yıl ithalat hacmi, 2020'ye göre yüzde 10,6, 2005'e göre ise üçte birden fazla azaldı. Özellikle Suudi Arabistan'ın Alman pazarındaki ağırlığı ciddi ölçüde azalarak 2020'deki yüzde 2,3 seviyesinden 2025'te yüzde 0,8'e geriledi.

Bu arada, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin enerji arzına yönelik endişeleri artırması küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyor

Bu durum, enerji yoğunluklu üretim yapan Alman sanayi şirketleri üzerindeki maliyet baskısını artırırken enerji arz güvenliğine yönelik endişeleri de gündemde tutuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), verileri ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Orta Doğu petrolüne Almanya'dan çok daha yüksek oranda bağımlı olduğunu gösteriyor. AB ülkeleri, toplam ham petrol ihtiyaçlarının yüzde 13'ünü bu bölgeden karşılıyor. Birlik genelinde en kritik tedarikçiler yüzde 6,9 ile Suudi Arabistan ve yüzde 5,9 ile Irak olarak öne çıkıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili 09 Mart 2026 08:45
Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı 09 Mart 2026 08:31
ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi 09 Mart 2026 08:05
Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! 09 Mart 2026 08:03
Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor 09 Mart 2026 07:46
Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! 09 Mart 2026 07:44
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir 09 Mart 2026 07:42
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü Gazprom: Avrupa’da doğal gaz depoları yüzde 30’un altına düştü 09 Mart 2026 07:33
Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı 09 Mart 2026 07:14
New York borsası SEC’e 9 milyon dolar ceza ödeyecek New York borsası SEC'e 9 milyon dolar ceza ödeyecek 07 Mart 2026 16:03
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.598,4500 Değişim 247,76 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12680,8
Açılış
44,0939 Değişim 0,0331 Son veri saati:
Düşük 44,0603 Yüksek 44,0934
Açılış
51,0512 Değişim 0,3003 Son veri saati:
Düşük 50,7825 Yüksek 51,0828
Açılış
7.203,1760 Değişim 255,710 Son veri saati:
Düşük 7108,615 Yüksek 7364,325
Açılış
118,0642 Değişim 7,6182 Son veri saati:
Düşük 112,9853 Yüksek 120,6035
Açılış
BİST En Aktif Hisseler