Çin’in ticaret fazlası yılın ilk iki ayında rekor kırdı

Çin’in ticaret fazlası, Ocak-Şubat döneminde 213,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İhracatta beklentilerin çok üzerinde gerçekleşen artış, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin ABD ile devam eden ticaret gerilimlerine rağmen güçlü performans sergilediğini gösterdi.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 08:46

Çin, Ay Yeni Yılı tatilinin her yıl farklı tarihlere denk gelmesinin verilerde yarattığı oynaklığı azaltmak amacıyla Ocak ve Şubat aylarına ait ticaret istatistiklerini genellikle birlikte yayımlıyor.

Açıklanan verilere göre ülkenin ticaret dengesi 213,62 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ekonomistlerin 179,6 milyar dolarlık tahminini aşarken, Aralık ayında kaydedilen 114,1 milyar dolarlık seviyeye kıyasla da belirgin bir artışa işaret etti.

Gümrük verileri, ihracatın yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 21,8 yükseldiğini ortaya koydu. Böylece ihracat artışı, ekonomistlerin yüzde 7,1 seviyesindeki beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat da güçlü bir artış gösterdi. Ocak-Şubat aylarında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 yükselerek yüzde 6,3'lük piyasa tahminini geride bıraktı.

