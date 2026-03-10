Hürmüz Boğazı krizi Orta Doğu petrolünü Sarsıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki duraklama, Orta Doğu petrol üretimini olumsuz etkiledi ve ihraç edilemeyen petrol, depolama kapasitesini zorlayan seviyelere ulaştı. Bu durum, özellikle Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkeleri günlük milyonlarca varillik üretim kesintilerine gitmek zorunda bıraktı.

Bölgedeki arz kesintilerine dair veriler de netleşti. Irak, günlük yaklaşık 2,9 milyon varille en yüksek düşüşü yaşadı. Suudi Arabistan üretimini günlük 2 ila 2,5 milyon varil arasında azalttı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), üretiminde günlük 500 bin ile 800 bin varil arasında azalma yaparken, Kuveyt günlük yaklaşık 500 bin varil kesinti uyguladı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve üretim sahalarındaki duruşlar, petrol fiyatlarını Pazartesi günü 120 dolara kadar çıkardı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğine dair açıklamalarının ardından Salı günü fiyatlarda bir miktar düşüş görüldü.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Salı günü yapılan kazanç toplantısında mevcut üretim seviyeleri hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı.

On ikiden fazla ülkenin dahil olduğu bölgesel çatışma, enerji altyapıları üzerindeki baskıyı sürdürüyor ve sevkiyat yollarının yeniden düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor.