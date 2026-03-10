CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Hürmüz Boğazı krizi Orta Doğu petrolünü Sarsıyor

Hürmüz Boğazı krizi Orta Doğu petrolünü Sarsıyor

Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle Suudi Arabistan, Irak, BAE ve Kuveyt üretimlerinde günlük milyonlarca varillik kesintiler yaşandı. Petrol fiyatları kısa süreliğine 120 dolara kadar yükseldi.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 13:02

Hürmüz Boğazı'ndaki duraklama, Orta Doğu petrol üretimini olumsuz etkiledi ve ihraç edilemeyen petrol, depolama kapasitesini zorlayan seviyelere ulaştı. Bu durum, özellikle Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkeleri günlük milyonlarca varillik üretim kesintilerine gitmek zorunda bıraktı.

Bölgedeki arz kesintilerine dair veriler de netleşti. Irak, günlük yaklaşık 2,9 milyon varille en yüksek düşüşü yaşadı. Suudi Arabistan üretimini günlük 2 ila 2,5 milyon varil arasında azalttı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), üretiminde günlük 500 bin ile 800 bin varil arasında azalma yaparken, Kuveyt günlük yaklaşık 500 bin varil kesinti uyguladı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve üretim sahalarındaki duruşlar, petrol fiyatlarını Pazartesi günü 120 dolara kadar çıkardı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğine dair açıklamalarının ardından Salı günü fiyatlarda bir miktar düşüş görüldü.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Salı günü yapılan kazanç toplantısında mevcut üretim seviyeleri hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı.

On ikiden fazla ülkenin dahil olduğu bölgesel çatışma, enerji altyapıları üzerindeki baskıyı sürdürüyor ve sevkiyat yollarının yeniden düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Trump’tan petrol ile ilgili yaptırımlara muafiyet açıklaması Trump'tan petrol ile ilgili yaptırımlara muafiyet açıklaması 10 Mart 2026 08:51
Fitch’den siber risk açıklaması: ABD’de kamu finansmanı kurumları tehlikede! Fitch'den siber risk açıklaması: ABD'de kamu finansmanı kurumları tehlikede! 10 Mart 2026 08:49
Çin’in ticaret fazlası yılın ilk iki ayında rekor kırdı Çin’in ticaret fazlası yılın ilk iki ayında rekor kırdı 10 Mart 2026 08:46
Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı 10 Mart 2026 08:45
Çin’de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı Çin'de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı 09 Mart 2026 16:20
Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı 09 Mart 2026 15:14
Almanya’nın ham petrol ithalatında Orta Doğu’nun payı arttı Almanya'nın ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun payı arttı 09 Mart 2026 14:36
Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor 09 Mart 2026 13:11
Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! 09 Mart 2026 13:16
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 09 Mart 2026 13:06
Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı 09 Mart 2026 11:54
İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor 09 Mart 2026 11:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.051,1300 Değişim 147,00 Son veri saati:
Düşük 12904,13 Yüksek 13051,13
Açılış
44,0528 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3625 Değişim 0,2251 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,4377
Açılış
7.347,8310 Değişim 103,651 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7357,555
Açılış
126,6171 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler