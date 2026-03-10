CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump'tan petrol ile ilgili yaptırımlara muafiyet açıklaması

Trump'tan petrol ile ilgili yaptırımlara muafiyet açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrasında yükselen enerji fiyatlarına ilişkin, "Fiyatları düşürmek için petrol ile ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz." dedi.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 08:51

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında İran gündemini değerlendirdi.

Gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin Trump, "Dünyaya enerji ve petrol akışını sürdürmeye odaklanıyoruz ve terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim. İran bunu yapmaya kalkışırsa, çok daha sert bir şekilde karşılık görecek." diye konuştu.

Trump uzun vadede, İran gemileri, insansız hava araçları, füzeleri ve nükleer tehdidi olmadan petrol tedarikinin çok daha güvenli hale geleceğini savundu.

Hürmüz Boğazı'nın güvenli kalmaya devam edeceğini vurgulayan Trump, tehditlere son vereceklerini ve bunun sonucunda Amerikan aileleri için petrol ve gaz fiyatlarının düşeceğini anlattı.

Trump, Boğazda gemi trafiğinin aksamasının ABD'den ziyade Çin'in de aralarında olduğu diğer ülkeleri etkilediğini savundu.

ABD'nin ihtiyacından çok daha fazla petrol ve gazı olduğunun altını çizen Trump, "yeni ortakları" Venezuela'nın da petrol, gaz ve her şey için muazzam bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Trump, Venezuela'dan şimdiye kadar 100 milyon varil petrol çıkardıklarını ve 100 milyon varilin daha geleceğini söyledi.

"PETROL FİYATLARI DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA AZ YÜKSELDİ"

Trump, bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımları bulunduğunu anımsatarak, "Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek." dedi.

Kaldırılacak yaptırımlara dair sorulan soru üzerine Trump, petrol fiyatlarını düşük tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, fiyatların yapay olarak yükseldiğini kaydetti.

Trump, "Bunu yaparsam petrol fiyatlarının yükseleceğini biliyordum ve yükseldi de muhtemelen düşündüğümden daha az. Ama sanırım bu kadar çabuk başarılı olacağımızı kimse tahmin etmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirmişti.

Bessent, hafta sonu Fox Business'a yaptığı açıklamada da küresel petrol arzını sürdürmeye yönelik çabaların altını çizerek, Rus petrolüne ilişkin bazı yaptırımların kaldırılma ihtimaline işaret etmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 09 Mart 2026 10:04
Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı 09 Mart 2026 10:00
Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi 09 Mart 2026 09:58
Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 09 Mart 2026 09:51
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili 09 Mart 2026 08:45
Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı 09 Mart 2026 08:31
ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi 09 Mart 2026 08:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.702,0000 Değişim 284,59 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12717,63
Açılış
44,0801 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3145 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.323,4300 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
125,9128 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler