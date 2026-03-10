Mısır, petrol ve doğal gaz ürünlerine zam yaptı

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, benzin ve dizel gibi petrol ürünlerinde yüzde 14 ila 17, LPG'ye yüzde 30 ve mutfak tüpü için kullanılan gaza yüzde 22 zam yapıldığı belirtildi.

Zam kararının Orta Doğu'daki gelişmelerin ve bunların küresel enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisi nedeniyle alındığı, ithalat ve yerli üretim maliyetlerinde ciddi artışların yaşandığı vurgulandı.

Tedarik zincirindeki aksamalar, risk seviyeleri ve nakliye ile sigorta maliyetlerinin artmasıyla küresel ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlarında "yıllardır görülmemiş bir sıçramanın" yaşandığına dikkat çekildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran da petrol ve doğal gaz üreten Körfez ülkelerini hedef alan misilleme saldırıları düzenlemişti. Bu gelişmelerle birlikte Hürmüz Boğazı gibi deniz nakliyesinin yapıldığı güzergahlarda da aksamalar yaşanmıştı.