Enerji krizi Avrupa’da faiz artış beklentilerini hızlandırıyor

Swap piyasaları, yıl sonuna kadar iki kez 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlamış durumda. Küresel enerji piyasalarındaki arz şokları, Avrupa'da dezenflasyon umutlarını gölgelemiş ve piyasalarda AMB'nin daha şahin bir para politikası izlemek zorunda kalacağı beklentisini güçlendirmiştir.

Swap piyasalarındaki veriler, yılın ilk faiz artışının Haziran ayında gerçekleşme olasılığının neredeyse kesinleştiğini gösteriyor. Bu hızlı değişimin temelinde enerji fiyatlarındaki keskin yükseliş bulunuyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları Pazartesi günü %30 artarak, son enerji krizinden bu yana kaydedilen en büyük haftalık yükseliş serisini sürdürdü. Orta Doğu üreticilerinin üretimi kısmaya devam etmesi ve stratejik Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasına yol açtı.

Geçtiğimiz Cuma günü piyasalar yıl sonuna kadar yalnızca tek bir faiz artışı öngörürken, enerji arzındaki belirsizliklerin kalıcılaşması bu beklentiyi ikiye katladı. Yatırımcılar, AMB'nin yükselen ithalat maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskısını kontrol altına almak için daha agresif hareket etmek zorunda kalacağına inanıyor.