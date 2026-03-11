CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacak

Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, America First Refining şirketinin, Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını duyurdu.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 08:40

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika'nın "gerçek enerji hakimiyetine" geri döndüğünü ifade etti.

America First Refining şirketinin Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını bildiren Trump, "Bu tarihi 300 milyar dolarlık bir anlaşma. ABD tarihinin en büyüğü, Amerikan işçileri, enerji sektörü ve Güney Texas'ın harika insanları için dev bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu "muazzam" yatırım için Hindistan'daki ortaklarına ve ülkenin en büyük özel enerji şirketi Reliance'a teşekkür etti.

"Önce Amerika" gündemine de değinen Trump, izinlerin basitleştirilmesi ve vergilerin düşürülmesi sayesinde, ABD'ye geri dönen anlaşmalarla milyarlarca dolarlık yatırım çektiklerinin altını çizdi.

Trump, yeni rafinerinin ABD piyasasına yakıt sağlayacağını, ülkenin ulusal güvenliğini güçlendireceğini, Amerikan enerji üretimini artıracağını ve milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratacağını kaydetti.

Rafinerinin aynı zamanda "dünyanın en temiz rafinerisi" olacağını öne süren Trump, "Küresel ihracata güç verecek ve hak eden bir bölgeye uzun zamandır beklenen binlerce iş ve büyüme getirecek. Amerikan enerji hakimiyeti işte böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesinden geriledi Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesinden geriledi 10 Mart 2026 10:04
Goldman Sachs ve Barclays: Petrol enflasyonu yükseltebilir Goldman Sachs ve Barclays: Petrol enflasyonu yükseltebilir 10 Mart 2026 09:58
Petrol ve artan stoklar demir cevheri fiyatlarını baskıladı Petrol ve artan stoklar demir cevheri fiyatlarını baskıladı 10 Mart 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Mart 2026 09:31
İran’daki çatışma petrol piyasasında belirsizliği artırıyor İran’daki çatışma petrol piyasasında belirsizliği artırıyor 10 Mart 2026 09:18
Piyasalar, Orta Doğu’da saldırıların biteceği beklentisiyle pozitif Piyasalar, Orta Doğu'da saldırıların biteceği beklentisiyle pozitif 10 Mart 2026 09:14
Suudi Aramco’dan çifte hamle: Temettü artışı ve 3 milyar dolarlık hisse geri alımı Suudi Aramco’dan çifte hamle: Temettü artışı ve 3 milyar dolarlık hisse geri alımı 10 Mart 2026 09:12
Fed: ABD’de tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi Fed: ABD’de tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi 10 Mart 2026 09:03
Trump’tan petrol ile ilgili yaptırımlara muafiyet açıklaması Trump'tan petrol ile ilgili yaptırımlara muafiyet açıklaması 10 Mart 2026 08:51
Fitch’den siber risk açıklaması: ABD’de kamu finansmanı kurumları tehlikede! Fitch'den siber risk açıklaması: ABD'de kamu finansmanı kurumları tehlikede! 10 Mart 2026 08:49
Çin’in ticaret fazlası yılın ilk iki ayında rekor kırdı Çin’in ticaret fazlası yılın ilk iki ayında rekor kırdı 10 Mart 2026 08:46
Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı Bitcoin yeniden 70 bin doları aştı 10 Mart 2026 08:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.175,7400 Değişim 295,38 Son veri saati:
Düşük 12904,13 Yüksek 13199,51
Açılış
44,0926 Değişim 0,0401 Son veri saati:
Düşük 44,0581 Yüksek 44,0982
Açılış
51,4657 Değişim 0,1359 Son veri saati:
Düşük 51,202 Yüksek 51,3379
Açılış
7.373,1140 Değişim 58,447 Son veri saati:
Düşük 7346,903 Yüksek 7405,35
Açılış
125,1472 Değişim 2,267 Son veri saati:
Düşük 124,586 Yüksek 126,853
Açılış
BİST En Aktif Hisseler