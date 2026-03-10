İngiltere’de tüketici harcamaları Şubat’ta yavaşladı

CANLI BORSA
Barclays’in verilerine göre, İngiltere’de tüketici harcamaları şubat ayında sınırlı bir artış gösterdi. Yıllık bazda harcamalar %1,1 yükselirken, ocak ayında bu oran %0,8 olarak kaydedilmişti.

10 Mart 2026

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle, tüketicilerin yaklaşık dörtte üçü yakıt fiyatları, enerji faturaları ve enflasyon artışından endişe ediyor. Katılımcıların yarısından fazlası olası seyahat aksaklıklarından kaygı duyarken, neredeyse yarısı enerji tasarrufu yapma, harcamaları erteleme ve tasarruf önlemleri alma gibi adımlar attığını belirtti.

Barclays ayrıca, genel kart harcamalarının zayıf seyrettiğini ancak isteğe bağlı harcamaların son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

British Retail Consortium (BRC) verilerine göre, büyük perakendecilerde satışlar şubatta yıllık %1,1 artarken, ocakta bu artış %2,7, 12 aylık ortalama ise %2,3 olmuştu. Online gıda dışı satışlar ise yıllık %1,3 geriledi.

BRC Başkanı Helen Dickinson, bahar döneminde satışlarda artış beklediklerini ancak Orta Doğu'daki çatışmaların toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

BRC'nin anketi 1–28 Şubat tarihlerini kapsıyor.

