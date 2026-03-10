Fed: ABD’de tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi

ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentilerinde hafif bir gerileme görüldü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi tarafından açıklanan şubat ayı Tüketici Beklentileri Anketi, fiyat artışlarına ilişkin kısa vadeli öngörülerin bir miktar yumuşadığını ortaya koydu.

Yaklaşık 1200 hanenin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, gelecek 12 aya yönelik medyan enflasyon beklentisi yüzde 3'e indi. Bu veri, önceki aya kıyasla 0,1 puanlık düşüş anlamına geliyor.

Anket ayrıca, kısa vadede sınırlı bir gerileme görülmesine rağmen orta ve uzun vadeye ilişkin enflasyon beklentilerinin yüzde 3 seviyesinde değişmeden kaldığını gösterdi.

GELİR VE ÜCRET BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Araştırma sonuçları, tüketicilerin gelir artışına yönelik beklentilerinde de hafif bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Katılımcıların medyan kazanç artışı tahmini şubat ayında 0,2 puan düşerek yüzde 2,5 seviyesine geriledi.

İş gücü piyasasına yönelik değerlendirmelerde de daha temkinli bir görünüm dikkat çekti. İş kaybı ve genel işsizlik ihtimaline dair beklentilerde sınırlı iyileşmeler görülse de yeni bir iş bulma konusundaki güvenin zayıfladığı ifade edildi.

Bu tablo, tüketicilerin gelir artışı konusunda daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini ortaya koydu.

HANE HALKI GELİR VE HARCAMA BEKLENTİLERİ SABİT

Ankete göre hane halkının gelir artışı beklentisi şubat ayında değişmeyerek yüzde 2,9'da kaldı. Tüketicilerin harcamalarına yönelik artış beklentisi de yüzde 4,9 ile önceki aya benzer seviyede gerçekleşti.

Veriler, ABD'de tüketici davranışlarının genel olarak dengeli ancak temkinli bir görünüm sergilediğine işaret ediyor.

BAZI KALEMLERDE BEKLENTİLER FARKLI YÖNLERDE DEĞİŞTİ

Tüketicilerin temel harcama kalemlerine ilişkin fiyat beklentilerinde ise farklı yönlerde hareketler görüldü.

Gıda fiyatlarına yönelik artış beklentisi yüzde 5,3'e gerilerken sağlık hizmetleri için beklenti yüzde 9,7'ye, kira artışı beklentisi ise yüzde 5,9'a düştü. Buna karşılık benzin fiyatlarına ilişkin beklenti yüzde 4,1'e, üniversite eğitim maliyetlerine yönelik beklenti ise yüzde 9,1'e yükseldi.

Piyasalar yeni enflasyon verisini bekliyor

ABD'de enflasyon verileri piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmıştı.

Şubat ayına ilişkin enflasyon verisinin 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.