Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, olası bir arz kesintisine karşı ülke genelindeki petrol depolama tesislerinde bulunan rezervlerin piyasaya sürülmesi için hazırlık yapılmasını talimatı verdi.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 09:51

Nikkei'nin aktardığına göre, yetkililer iç piyasadaki arz ve talep dengesini değerlendirmek için petrol rafinerileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Haberde ayrıca, Orta Doğu petrolünün taşınmasında hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmış olması ve uzun süreli bir abluka olasılığına karşı önlem alındığı vurgulandı.

Japonya'da, Japonya Enerji ve Metaller Ulusal Kurumu (JOGMEC) tarafından yönetilen 10 ulusal petrol rezervinin yanı sıra özel sektör tarafından tutulan petrol stokları da mevcut.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, düzenlediği basın toplantısında petrol rezervlerinin serbest bırakılması yönünde karar alındığını açıkladı.

Yetkililer, bu adımın küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında arz güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Tokyo Borsası, Nisan 2025'ten bu yana en sert günlük kaybını yaşadı; Nikkei 225 endeksi günü %5,2 düşüşle 52.728,72 puandan tamamladı.

