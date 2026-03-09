Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 0,8'lik beklentilerini aşarken, Ocak ayındaki yüzde 0,2 artışın ardından en güçlü toparlanmayı temsil ediyor. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 1 artış göstererek yüzde 0,5'lik tahminleri geçti.

Gıda ve enerji fiyatları dışındaki çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 1,8 artarak Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Zhiwei Zhang, yayımladığı notta, "Çin Yeni Yılı sırasında hizmet sektöründeki fiyat artışları piyasanın beklediğinden güçlü. Tatil sonrasında bu etkinin devam edip etmeyeceği henüz belirsiz" değerlendirmesinde bulundu.

Resmî verilere göre hizmet fiyatları yıllık yüzde 1,1 artarken, başlık TÜFE'ye 0,54 puan katkı sağladı. Bu artış, tatilde seyahat, evcil hayvan bakımı, araç bakımı, sinema ve restoran hizmetlerine olan talebin etkisiyle gerçekleşti.