Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı, bu ihalelerde üç farklı petrol çeşidi sunuyor: Arap ekstra hafif, Arap ağır ve Arab hafif, şirketin amiral gemisi ürünü. Tüccarlar, son günlerde bu çeşitlerden yaklaşık 4,6 milyon varilin teklif edildiğini belirtti. Aramco ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Suudi üretici, genellikle ham petrolünü uzun vadeli sözleşmelerle sattığı için geleneksel kanallardan satış yapmakta sınırlı kalıyor. Bunun yerine Kızıldeniz'deki Yanbu limanına boru hattıyla yüksek miktarda petrol gönderiyor. Gemi takip verilerine göre, batı terminallerinden yapılan sevkiyatlar bu ay günlük yaklaşık 2,3 milyon varile yükseldi. Bu rakam, 2016 sonundan bu yana aynı terminallerden yapılan herhangi bir aylık sevkiyatın yaklaşık yüzde 50 üzerinde.

Tüccarlar, Mart ayı için açılan ihalelerin, ilgili ürünlerin resmi satış fiyatlarının üzerinde bir primle sunulduğunu aktardı. Söz konusu OSP'ler (Official Selling Prices), Orta Doğu'daki mevcut çatışma başlamadan önce belirlenmişti.