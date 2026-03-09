Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı

ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının hafiflememesi ve tarafların da çatışmayı uzatmaya hazır görünmesi nedeniyle küresel piyasalarda risk algısı arttı.

Saldırılar sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdit içeren açıklamaları, dünyanın enerji ihtiyacı açısından kritik öneme sahip dar boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğrattı. Bu gelişme, petrol fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirirken, buna bağlı olarak küresel enflasyon risklerini de artırdı.

Saldırılar henüz bir hafta önce başlamış olsa bile tedarikçilerin hasar görmüş tesisler, aksayan lojistik ve nakliye risklerindeki artışla mücadele etmesi nedeniyle dünya genelindeki tüketicilerin ve işletmelerin haftalarca veya aylarca daha yüksek yakıt fiyatlarıyla karşı karşıya bırakabileceğine yönelik riskler öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında satıcılı bir seyir hakim olurken Japonya ve Güney Kore'deki düşüşler dikkati çekiyor.

ASYA BORSALARINDA GÜN İÇİNDE YÜZDE 7'Yİ AŞAN DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Asya borsalarında gün içinde yüzde 7'yi aşan düşüşler görülürken Güney Kore ve Japonya'da sert düşüşler izlendi.

Güney Kore'de Kospi endeksinde devre kesicilerin çalışması sonucu gün içinde işlemlere ara verilirken Japonya ve Güney Kore piyasalarında gün sonuna doğru kayıplar kısmen telafi edildi.

Güney Koreli yarı iletken üreticileri SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,3, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,2 ve Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 8,1 düşüşle işlem gördü.

Japonya'da da teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar izlenirken satışların genele yayıldığı görüldü.

Çin ve Hong Kong tarafında ise enerji tedarikinin Rusya'dan yapılabileceğine yönelik iyimserlikler ve ekonomilerin olası enerji krizine daha dirençli karşılık verebileceğine yönelik beklentiler endekslerdeki kayıpların bölgeye göre daha sınırlı kalmasında etkili oldu.

ÇİN'DE DEFLASYON ENDİŞELERİ AZALDI

Makroekonomik veri tarafında ise Çin'de şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 1 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti. Ülkede TÜFE aylık bazda en son Şubat 2024 döneminde yüzde 1 artmıştı.

Çin'de TÜFE söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,3 ile Ocak 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederek beklentileri aştı. Ülkede, şubat ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) yüzde 0,9'la beklentilerin altında azaldı.

Çin hükümeti, geçen hafta Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda, enflasyon hedefini yüzde 2 olarak açıklamıştı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 düşüşle 5.251,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,2 azalışla 52.707,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 4.101 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,9 kayıpla 25.269 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 2,3 azalışla 77.126 puan seviyesinde bulunuyor.