BAE’nin en büyük petrol rafinerisi İHA saldırısı sonrası faaliyetlerini durdurdu

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) bünyesinde faaliyet gösteren ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük petrol rafinerisi olan Ruwais Refinery, insansız hava aracı saldırısının ardından çıkan yangın nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Yetkililerin, saldırı sonrası tesiste oluşan hasarı değerlendirdiği belirtilirken, rafinerinin günlük yaklaşık 922 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların, Basra Körfezi genelinde enerji altyapısında aksamalara yol açtığı bildirildi. Geçen hafta Suudi Arabistan en büyük rafinerisini kapatırken, Katar da insansız hava aracı saldırıları sonrasında dünyanın en büyük LNG ihracat tesislerinden birinde faaliyetleri durdurmuştu.

Konuya ilişkin olarak ADNOC'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Abu Dhabi Media Office, sabah erken saatlerde Ruwais sanayi bölgesindeki bir tesiste İHA saldırısının ardından çıkan yangına müdahale edildiğini duyurmuştu. Bölgede bir gübre fabrikası, çeşitli kimya tesisleri ve bir enerji santrali bulunurken, yakın çevrede büyük bir petrol ihracat terminali de yer alıyor.

BİST En Aktif Hisseler