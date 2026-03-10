CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Suudi Aramco’dan çifte hamle: Temettü artışı ve 3 milyar dolarlık hisse geri alımı

Suudi Aramco’dan çifte hamle: Temettü artışı ve 3 milyar dolarlık hisse geri alımı

Suudi Arabistan’ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Suudi Aramco, hem temettü ödemelerini artırma hem de piyasadaki hisselerini geri alma yönünde iki önemli karar aldığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 09:12

Son Güncelleme Tarihi 10 Mart 2026 09:25

Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Saudi Aramco, 31 Aralık'ta sona eren çeyreğe ilişkin düzeltilmiş net kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 düşerek 25,1 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Bu sonucun ardından Aramco yönetimi, toplam 3 milyar dolar büyüklüğünde bir hisse geri alım programını hayata geçirmeyi onayladı.

Ayrıca şirket, yatırımcılarına dağıttığı baz temettüyü de artırdı. Buna göre üç aylık dönem için temettü ödemesi, geçen yıla göre yüzde 3,5 yükseltilerek 21,9 milyar dolara çıkarıldı.

OPERASYONEL SORUNLAR ARTIYOR

Öte yandan Aramco son günlerde çeşitli operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin neredeyse durma noktasına gelmesi, şirketin depolama tanklarının hızla dolmasına neden oldu ve bu durum üretimin geçici olarak azaltılmasına yol açtı.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisinin bir insansız hava aracı saldırısı nedeniyle devre dışı kalması ve ihracat hatlarının alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi de maliyetleri artıran faktörler arasında yer aldı.

Petrol fiyatları hafta başında varil başına 100 doların üzerine çıkarken, Donald Trump'ın "İran ile yaşanan savaşın yakında sona erebileceği" yönündeki açıklamalarının ardından bir miktar geriledi.

Bu süreçte Aramco, uzun vadeli satış anlaşmalarının dışına çıkarak nadiren başvurduğu ihale yöntemleriyle acil petrol tedariki sağlamaya devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Trump’tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum Trump'tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum 09 Mart 2026 10:56
Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi 09 Mart 2026 10:29
Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı 09 Mart 2026 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 09 Mart 2026 10:04
Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı 09 Mart 2026 10:00
Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi 09 Mart 2026 09:58
Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 09 Mart 2026 09:51
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.702,0000 Değişim 284,59 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12717,63
Açılış
44,0759 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3507 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.337,6420 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
126,2059 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler