CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz İran’daki çatışma petrol piyasasında belirsizliği artırıyor

İran’daki çatışma petrol piyasasında belirsizliği artırıyor

Araştırma şirketi Capital Economics, İran’daki çatışmanın petrol fiyatlarının yönü üzerinde ciddi bir belirsizlik yarattığını belirtirken, çatışmanın kısa sürede sona ermesi halinde fiyatların hızlı şekilde düşebileceğini değerlendirdi.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 09:18

Capital Economics tarafından yayımlanan analizde, İran'daki çatışmanın petrol piyasası için önemli bir risk faktörü oluşturduğu vurgulandı.

Araştırma notunda en olası senaryonun, çatışmaların birkaç hafta içinde sona ermesi olduğu ifade edildi. İran'da artan iç baskılar veya hızlı bir askeri yenilginin, ülkenin United States ya da Israel karşısında geri adım atmasına yol açabileceği değerlendirildi. Böyle bir gelişme halinde petrol fiyatlarının kısa sürede varil başına yaklaşık 65 dolar seviyesine gerileyebileceği öngörüldü.

Buna karşılık, çatışmaların uzaması ve Körfez bölgesindeki enerji altyapısının zarar görmesi durumunda piyasalarda çok daha sert fiyat hareketleri yaşanabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda Brent crude oil fiyatlarının önümüzdeki altı ay boyunca ortalama 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Trump’tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum Trump'tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum 09 Mart 2026 10:56
Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi 09 Mart 2026 10:29
Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı 09 Mart 2026 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 09 Mart 2026 10:04
Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı 09 Mart 2026 10:00
Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi 09 Mart 2026 09:58
Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 09 Mart 2026 09:51
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.702,0000 Değişim 284,59 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12717,63
Açılış
44,0717 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3398 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.339,9530 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
126,3148 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler