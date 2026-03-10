İran’daki çatışma petrol piyasasında belirsizliği artırıyor

Capital Economics tarafından yayımlanan analizde, İran'daki çatışmanın petrol piyasası için önemli bir risk faktörü oluşturduğu vurgulandı.

Araştırma notunda en olası senaryonun, çatışmaların birkaç hafta içinde sona ermesi olduğu ifade edildi. İran'da artan iç baskılar veya hızlı bir askeri yenilginin, ülkenin United States ya da Israel karşısında geri adım atmasına yol açabileceği değerlendirildi. Böyle bir gelişme halinde petrol fiyatlarının kısa sürede varil başına yaklaşık 65 dolar seviyesine gerileyebileceği öngörüldü.

Buna karşılık, çatışmaların uzaması ve Körfez bölgesindeki enerji altyapısının zarar görmesi durumunda piyasalarda çok daha sert fiyat hareketleri yaşanabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda Brent crude oil fiyatlarının önümüzdeki altı ay boyunca ortalama 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceği uyarısında bulunuldu.