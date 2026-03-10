Petrol ve artan stoklar demir cevheri fiyatlarını baskıladı

Çin'deki Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) işlem gören demir cevheri vadeli kontratları, petrol fiyatlarındaki düşüş ve liman stoklarındaki artışın etkisiyle salı günü değer kaybetti. Böylece piyasada altı gün boyunca süren yükseliş serisi kesintiye uğradı.

Piyasayı izleyen analistler, Çin'de gerçekleştirilen yıllık parlamento toplantısının ardından üretim faaliyetlerinin hız kazanabileceğini ve bunun da çelik üretimi ile demir cevheri talebini yeniden yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.

Dalian Emtia Borsası'nda en yoğun işlem gören mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.03 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle ton başına 780,5 yuan (113,35 dolar) seviyesinde işlem gördü. Öte yandan Singapur Borsası'nda nisan vadeli referans demir cevheri kontratı yüzde 0,13 artarak 103,2 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları ise Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından küresel arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla 90 doların altına indi. Enerji fiyatlarındaki bu düşüşün, taşımacılık maliyetleri ile jeopolitik risk primlerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Çin'de parlamento toplantıları nedeniyle uygulanan üretim sınırlamalarının 11 Mart itibarıyla kaldırılması bekleniyor. Bu gelişmenin ham metal üretimini artırabileceği ve çelik üretiminde kullanılan ham maddelere olan talebi destekleyebileceği öngörülüyor. Enerji piyasasına paralel hareket eden kok kömürü yüzde 3,64, kok ise yüzde 4,58 oranında değer kaybetti.