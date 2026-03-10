CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol ve artan stoklar demir cevheri fiyatlarını baskıladı

Petrol ve artan stoklar demir cevheri fiyatlarını baskıladı

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve Çin limanlarında yükselen stok seviyeleri, demir cevheri piyasasında altı gündür devam eden yükselişin sona ermesine neden oldu. Uzmanlar ise Çin’de yıllık parlamento toplantısının ardından üretim kısıtlamalarının kaldırılmasının talebi yeniden canlandırabileceğini ve mevcut düşüşün kısa süreli olabileceğini ifade ediyor.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 09:52

Çin'deki Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) işlem gören demir cevheri vadeli kontratları, petrol fiyatlarındaki düşüş ve liman stoklarındaki artışın etkisiyle salı günü değer kaybetti. Böylece piyasada altı gün boyunca süren yükseliş serisi kesintiye uğradı.

Piyasayı izleyen analistler, Çin'de gerçekleştirilen yıllık parlamento toplantısının ardından üretim faaliyetlerinin hız kazanabileceğini ve bunun da çelik üretimi ile demir cevheri talebini yeniden yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.

Dalian Emtia Borsası'nda en yoğun işlem gören mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.03 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle ton başına 780,5 yuan (113,35 dolar) seviyesinde işlem gördü. Öte yandan Singapur Borsası'nda nisan vadeli referans demir cevheri kontratı yüzde 0,13 artarak 103,2 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları ise Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından küresel arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla 90 doların altına indi. Enerji fiyatlarındaki bu düşüşün, taşımacılık maliyetleri ile jeopolitik risk primlerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Çin'de parlamento toplantıları nedeniyle uygulanan üretim sınırlamalarının 11 Mart itibarıyla kaldırılması bekleniyor. Bu gelişmenin ham metal üretimini artırabileceği ve çelik üretiminde kullanılan ham maddelere olan talebi destekleyebileceği öngörülüyor. Enerji piyasasına paralel hareket eden kok kömürü yüzde 3,64, kok ise yüzde 4,58 oranında değer kaybetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor 09 Mart 2026 11:49
G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor 09 Mart 2026 11:36
Enerji krizi Avrupa’da faiz artış beklentilerini hızlandırıyor Enerji krizi Avrupa’da faiz artış beklentilerini hızlandırıyor 09 Mart 2026 11:00
Trump’tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum Trump'tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum 09 Mart 2026 10:56
Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi 09 Mart 2026 10:29
Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı 09 Mart 2026 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 09 Mart 2026 10:04
Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı 09 Mart 2026 10:00
Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi 09 Mart 2026 09:58
Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 09 Mart 2026 09:51
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.702,0000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12702 Yüksek 12702
Açılış
44,0799 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3933 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.335,1700 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
125,8594 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler