Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesinden geriledi

Orta Doğu’daki arz kaygılarının azalmasıyla birlikte alüminyum fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 10:04

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan olası çatışmanın sona erebileceğine dair açıklamaları sonrası, alüminyum fiyatları dört yılın en yüksek seviyesinden geri çekilmeye devam etti.

Trump'ın savaşın yakın zamanda çözülebileceğine dair sözleri, bölgeden gelen metal sevkiyatlarına dair endişeleri hafifletirken, Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatları yüzde 3,5 oranında geriledi.

Fiyatlar, Mart 2022'de Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla küresel arzın yaklaşık yüzde 9'unu etkileyen Basra Körfezi sevkiyatlarındaki kesintiler sonucu 3 bin 544 dolara kadar yükselmişti. Ancak son gelişmelerle nakit ve üç aylık alüminyum arasındaki farkın 22,47 dolara düşmesi, piyasadaki arz sıkıntısı endişelerinin azaldığını gösteriyor.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının arz güvenliği üzerindeki baskıyı azalttığını belirtirken, fiyatların daha fazla düşmesini beklemiyor. Çin'de bahar döneminin başlamasıyla talebin artması, Şanghay'daki fiyatlar için 24 bin yuan seviyesinde destek oluşturabilir.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum ton başına 3 bin 315 dolardan yüzde 2 kayıpla işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda fiyatlar yüzde 1,6 düşüşle 24 bin 540 yuan seviyesine geriledi. Bakır ise yüzde 0,5 yükselerek 13 bin 24 dolara ulaştı.

