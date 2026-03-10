Goldman Sachs ve Barclays: Petrol enflasyonu yükseltebilir

Goldman Sachs'a göre ham petrol fiyatlarında kalıcı yüzde 10'luk bir yükseliş, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonuna yaklaşık 0,28 puanlık katkı sağlayabilir. Bankanın senaryosunda petrolün varil fiyatının yaklaşık 10 dolar artması ve bu seviyenin üç ay boyunca korunması durumunda, yıllık ABD TÜFE enflasyonunun ocak ayındaki yaklaşık yüzde 2,4 seviyesinden mayıs ayına kadar yüzde 3 civarına yükselmesi öngörülüyor.

ENFLASYONA YANSIMANIN ANA KANALI: BENZİN FİYATLARI

Barclays de petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaşmasının manşet enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak banka, ilk aşamada etkilerin genel fiyatlara yayılmak yerine daha çok enerji maliyetleri üzerinden hissedileceğini değerlendiriyor.

Bu noktada benzin fiyatları en önemli aktarım kanalı olarak öne çıkıyor. Ham petrol maliyeti, sürücülerin akaryakıt istasyonlarında ödediği fiyatın yaklaşık yarısını oluşturuyor. Tarihsel verilere göre benzin fiyatları, ham petrol fiyatlarındaki değişimin yaklaşık yüzde 50–60'ını yansıtıyor ve bu uyum genellikle iki ila üç hafta içinde gerçekleşiyor.

2022 DÖNEMİNDEN FARKLI BİR TABLO

Barclays'e göre mevcut ekonomik koşullar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında 2022'de yaşanan yüksek enflasyon döneminden farklı. O dönemde enflasyon baskıları, sıkışık tedarik zincirleri ve mali teşviklerle desteklenen güçlü talep nedeniyle daha belirgin hale gelmişti.

Barclays'in temel senaryosunda petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmaması halinde 2026 yılı sonunda ABD'de manşet enflasyonun yaklaşık yüzde 2,7, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak iki banka da petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesine yakın kalıcı bir seyir izlemesi durumunda enflasyonun yüzde 3'e yaklaşabileceğini ve bunun Federal Reserve'ün faiz indirimi beklentilerini erteleyebileceğini vurguluyor.