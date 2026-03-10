LME’den metal opsiyonlarında otomatik vade hamlesi

CANLI BORSA
London Metal Exchange (LME), metal opsiyonlarında uygulanan mevcut manuel vade sonu sürecini kaldırarak otomatik işleyen yeni bir sisteme geçeceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 15:20

London Metal Exchange (LME), metal opsiyonlarında uygulanan mevcut manuel vade sonu sürecini kaldırarak otomatik işleyen yeni bir sisteme geçeceğini açıkladı.

Yeni uygulamanın 21 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Borsa tarafından yapılan açıklamada, LME ile merkezi takas kurumu LME Clear tarafından önerilen değişikliğe yönelik gerçekleştirilen istişare sürecine katılanların büyük çoğunluğunun düzenlemeye destek verdiği belirtildi. Katılımcıların bir bölümü ise otomatik vade sürecinin operasyonel riskleri azaltacağını ve işlemlerdeki karmaşıklığı düşüreceğini ifade etti.

